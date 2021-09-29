Розібратися в цій темі Здоров'ю 24 допоміг україно-швейцарський проєкт "Діємо для здоров'я", одним із фокусів якого є профілактика серцево-судинних захворювань.

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В зоні ризику

Відомо, що люди із хронічними серцево-судинними захворюваннями перебувають у зоні ризику важкого перебігу коронавірусної хвороби та виникнення ускладнень. Тож якщо у вас є такі захворювання – ні в якому разі не нехтуйте вашою нинішньою схемою лікування, захистіть себе та оточуючих від зараження: тримайтеся на відстані не менше 1 метра від інших, одягайте маску, часто мийте руки або користуйтеся спиртовим антисептиком.

Зробіть щеплення, коли настане ваша черга, і дотримуйтесь наданих рекомендацій. Але якщо ви підозрюєте, що проблеми із серцево-судинною системою у вас можуть бути – саме час пройти відповідну діагностику.

Однак стикнутися із серйозними серцево-судинними наслідками COVID-19 можуть навіть ті, хто не має проблем із серцем та судинами, а також ті, хто перенесли коронавірусну інфекцію в легкій формі чи навіть безсимптомно.

Також існують опосередковані негативні наслідки пандемії для людей із серцево-судинною патологією, які й не хворіли на COVID-19 – пов’язані з тим, що ці люди змушені були скасовувати свої планові візити до лікаря чи лікування внаслідок карантинних обмежень.

Як саме впливає коронавірус на серце

У відповідь на інфекцію SARS-CoV-2 імунна система викликає в організмі запалення, яке може пошкодити й тканини серця (міокард, перикард), і внутрішні поверхні вен і артерій, навіть дуже дрібних капілярів. Як результат, може виникнути тромбоз, який здатен погіршити приплив крові до серця або інших частин тіла.

Ви одужали від COVID-19, але ваше серце і далі може бути в небезпеці. За даними Американської асоціації серця, приблизно кожному четвертому пацієнту, госпіталізованому з важкою формою COVID-19, діагностується ускладнення, пов’язане із серцево-судинною системою. Своєю чергою, ці ускладнення відповідальні майже за 40% смертей внаслідок COVID-19.

Дослідження JAMA Cardiology study виявило, що серед 100 людей, які одужали від COVID-19 протягом останніх 2 – 3 місяців, порушення у роботі серця були у 78%, а у 60% було активне запалення міокарду. Вчені роблять висновок, що існують великі групи людей, які вразливіші до серцево-судинних ускладнень коронавірусної інфекції, однак ці групи дуже важко виявити.

Багато людей, які перенесли COVID-19, деякий час просто відчувають втому і не можуть повернутися до того рівня фізичної активності, який раніше був звичним. Однак при цьому важко зрозуміти, в чому проблема – у необхідності відновитися легеням чи в ускладненнях у серцево-судинній системі.

У цьому випадку лікарі радять спостерігати, чи посилюються симптоми (такі як втома, задишка при фізичному навантаженні чи під час нічних прокидань, труднощі з диханням, біль у грудях, запаморочення, набряк щиколоток, посилене чи нерегулярне серцебиття). Якщо симптоми не проходять чи посилюються – необхідно терміново проконсультуватися із кардіологом або своїм сімейним лікарем.

Стійкі симптоми коронавірусної інфекції, які називають "лонг-ковідом", реєструються приблизно у 10 – 30% людей, які заразилися SARS-CoV-2. Серед них можуть бути посилене серцебиття, прискорений чи сповільнений пульс, біль у грудях, видимі опуклі вени, запаморочення та навіть втрата свідомості. Більшість із тих, хто має лонг-ковід, відновлюються понад 8 місяців.

Поради кардіолога

За словами завідувачки відділення кардіології Дніпропетровського обласного клінічного центру кардіології та кардіохірургії Лариси Мелещик, ушкодження серця все ж не є типовим ускладненням COVID-19, тобто зустрічається нечасто.

Нині можна впевнено стверджувати, що коронавірус доволі небезпечний для людей, у яких раніше були проблеми з серцем. Крім того, дослідження показують, що вірус може пошкодити і серце здорових людей. Він негативно впливає на роботу серця, зокрема його насосну функцію, та механізми згортання крові,

– розповіла лікарка.

За її словами, пошкодження серцевого м’яза та дисфункція лівого шлуночка є факторами ризику для виникнення серцевої недостатності у таких пацієнтів у майбутньому, симптоми серцевої недостатності можуть проявитись навіть через декілька місяців після хвороби. Вірус може спричинити аритмію, нестабільний артеріальний тиск та викликати симптоми, схожі на інфаркт міокарду. При COVID-19 відбувається мікротромбоз коронарних артерій, тобто тромбоз на рівні дрібних судин, що може спровокувати мікроінфаркт. Але його людина може перенести на ногах, не помітити

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Для того, щоб виявити ковідні зміни на серці, усім пацієнтам, у яких підозрюють такі проблеми, необхідно робити електрокардіограму, ехокардіографію (тобто УЗД серця), а у деяких випадках ще й МРТ-діагностику з контрастною речовиною.

Якщо сталося невелике ураження серцевого м'яза і є підозра на перенесений запальний процес (міокардит), рекомендовано на якийсь проміжок часу обмежити значні фізичні навантаження, щоб не виникали аритмії та серцева недостатність. А за декілька місяців пройти повторний огляд, щоб лікар міг обрати тактику подальшого лікування та стилю життя. Якщо ж ураження серцевого м'яза значне, тоді пацієнт потребує втручання за допомогою специфічних методів лікування,

– зазначила Лариса Мелещик.

Висновок: серцю – особливу турботу

Отже, ви одужали від COVID-19? Не поспішайте повертатися до звичного рівня фізичної активності чи забувати про лікарів, особливо якщо ще відчуваєте слабкість чи маєте перераховані вище симптоми. Подаруйте трохи уваги вашому серцю – відвідайте сімейного лікаря чи кардіолога навіть просто з метою профілактики.