Серце, нирки та печінка: на Волині провели 4 трансплантації від одного донора – фото
26 лютого на Волині, у місті Ковель трьом пацієнтам пересадили серце, нирки та печінку від 44-річної жінки, яка померла від інсульту.
Джерело:24 канал
Донором стала жінка, яка померла від інсульту
Засновниця громадської організації "Всеукраїнська платформа донорства iDonor" Ірина Заславець розповіла деталі операції.
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З її слів, інсульт у донорки стався вдруге. Перший раз він стався рік тому — тоді пацієнтку вдалося врятувати. Операція їй не допомогла.
Вчора після того, як консиліум лікарів констатував смерть мозку, донька й зять погодилися на донорство,
– написала Заславець.
Операції проводила лікарська бригада з інституту Шалімова.
Вдячність та шана донору та її родині за крок милосердя, завдяки якому чотири людини отримали шанс на нове життя,
– йдеться в повідомленні інституту.
Кому пересадили органи
- Одна нирка дісталася 24-річній дівчині-сироті, яка має 5-річну донечку. 4 роки тому у неї відмовили нирки, тому дівчина перебувала на діалізі. Її нова нирка запрацювала просто на операційному столі.
- Другу нирку отримав 52-річний чоловік з Бердичева. Він мав хронічну хворобу нирок і останні 9 місяців перебував на замісній нирковій терапії.
- Нове серце забилося в грудях чоловіка з Турійського району. Він кілька років хворів на дилатаційну кардіоміопатію — серце не могло перекачувати кров.
- Печінку повезли до Києва, в Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова НАМН України. Пересаджувати її розпочали зранку, наразі операція ще триває.
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