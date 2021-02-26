26 лютого на Волині, у місті Ковель трьом пацієнтам пересадили серце, нирки та печінку від 44-річної жінки, яка померла від інсульту.

Донором стала жінка, яка померла від інсульту

Засновниця громадської організації "Всеукраїнська платформа донорства iDonor" Ірина Заславець розповіла деталі операції.

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З її слів, інсульт у донорки стався вдруге. Перший раз він стався рік тому — тоді пацієнтку вдалося врятувати. Операція їй не допомогла.

Вчора після того, як консиліум лікарів констатував смерть мозку, донька й зять погодилися на донорство,

– написала Заславець.

Зверніть увагу! Це вже четверта в Україні трансплантація печінки за цей місяць: Львів, Київ, Запоріжжя. Також цього року уже пересадили три серця та 17 нирок, вісім із яких — посмертно.

Операції проводила лікарська бригада з інституту Шалімова.

Вдячність та шана донору та її родині за крок милосердя, завдяки якому чотири людини отримали шанс на нове життя,

– йдеться в повідомленні інституту.

Кому пересадили органи