Серцеві проблеми у дитинстві впливають на пам'ять і увагу в старості: результати дослідження

Вчені виявили, що причина таких проблем, як погіршення пам’яті та уваги в зрілому віці, криється ще в дитинстві. Для цього вони проаналізували дані 40-річного дослідження.

У нещодавно опублікованій статті дослідники вказали, що такі три показники, як високий систолічний артеріальний тиск, рівень загального холестерину в крові та високий індекс маси тіла в дитинстві були індивідуально пов'язані з погіршенням показників навчання і пам'яті у середньому віці.

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Водночас, коли у людини були два з трьох факторів ризику, це призвело до погіршення часу реакції та руху. А наявність всіх трьох провокувала проблеми із зором та зменшенням тривалості уваги і такі люди були приблизно на 20 років когнітивно старішими від тих, у кого такі фактори ризику відсутні.

Нове дослідження продемонструвало, що психічне погіршення може бути викликане ще в дитинстві,

– сказали автори.

Про дослідження

Науковці витягли дані з лонгітюдного дослідження серцево-судинних ризиків у молодих фінів, яке розпочали ще у 1980 році , а кожні 3 – 9 років доопрацьовували.

, а кожні 3 – 9 років доопрацьовували. Велися спостереження за приблизно 3600 фінськими чоловіками та жінками відтоді, коли їм було від 3 до 18 років.

відтоді, коли їм було від 3 до 18 років. У 2011 понад 2000 учасників у віці від 33 до 50 років пройшли комп’ютеризований когнітивний тест. Він вимірював епізодичну пам’ять, короткочасну робочу пам’ять, час реакції та руху, а також візуальну обробку та підтримку уваги.

Когнітивний тест був проведений через 30 років, тому він є досить унікальним. Дані були зібрані кілька разів, що дає нам можливість створити профіль фактору серцево-судинного ризику,

– зазначили дослідники.



На когнітивні функції в старості впливають проблеми з серцем у дитинстві / Фото pexels

Висновки із дослідження

Автори припускають, що важливо якомога раніше виявляти осіб з групи ризику і вживати профілактичних заходів, оскільки існує клінічна фаза, коли немає симптомів когнітивних захворювань. Наприклад, при хворобі Альцгеймера цей період може тривати кілька десятиліть.

Окрім того, дослідники вважають, що ще з раннього дитинства потрібно прищеплювати здоровий спосіб життя, зокрема, фізичні вправи та дієтичні звички, які повинні стати частиною дорослого життя.

Ніколи не пізно почати впливати на ці серцево-судинні фактори ризику, але оскільки ми знаємо, що ці асоціації виникають у дитинстві, дуже важливо зосередитись на первинній та профілактичній медицині,

– резюмували автори.

Науковці продовжують своє дослідження. Нещодавно вони виміряли когнітивні показники молодих фінів та їхніх дітей, забезпечуючи даними між поколіннями, які можуть додатково висвітлити зв’язок між раннім здоров’ям серця та когнітивним занепадом у зрілому віці.