В серці чоловіка знайшли шматок цементу

56-річний американець поскаржився лікарям на біль у грудях та задишку. Рентген показав, що у нього в грудях є якийсь сторонній предмет. Та під час операції лікарі здивувалися, коли знайшли там шматок цементу.

Як цемент потрапив до серця

Шматок цементу, який медики знайшли у чоловіка, мав довжину 10,1 та діаметр 0,2 сантиметра. Він зачіпав праве передсердя, перетинав перикард та дістався до правої легені.

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Це спеціальний цемент з поліметилакрилату, який використовується для кіфопластики – операції для відновлення пошкоджених хребців. За тиждень до того, як чоловік звернувся до лікарів, йому зробили саме цю операцію після перелому хребця.

Вона передбачає, що пацієнту використовуючи черезшкірну техніку без швів та рубців в порожнину переламаного хребця вводять спеціальну речовину. Ймовірно, під час операції цемент з хребця потрапив в кровоносні судини чоловіка, дістався до серця і затвердів.

Успішне видалення

Хірурги витягли його, ускладнень після операції не виникло, через місяць чоловік практично був здоровий.

Американська асоціація нейрохірургів зазначає, що було зафіксовано всього кілька випадків (близько 2%) ускладнень після кіфопластики. Зокрема серед ризиків такої операції вказаний витік спеціалізованих цементних матеріалів з області хребта. Найгірше, що могло статися з чоловіком через це, – закорковування судин.

Раніше науковці встановили, що дорослі віком до 45 років, які протягом місяця хоча б раз вживали канабіс, мають майже у двічі більший ризик мати серцевий напад. При регулярному вживанні ризик зростає ще більше.