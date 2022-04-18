Сервіс доставки ліків відновив роботу майже по всій Україні

Сервіс Liki24.com відновив доставку 15 700 медпрепаратів майже по всій Україні. Відтепер жителі багатьох міст і селищ, де наразі не працюють аптеки, знову зможуть отримати необхідні ліки.

Через порушення ланцюгів постачання багато аптек закрилося. Наприклад, у Києві з 2 тисяч аптек у перші тижні війни працювала лише кожна десята, передає 24 канал. За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, половина аптек припинила функціонувати через повномасштабне вторгнення РФ, а багато медичних працівників було переміщено чи не змогло працювати.

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Як замовити ліки

Для того, щоб забезпечити людей лікарськими засобами в умовах підвищеного попиту і нестачі окремих медпрепаратів, Liki24.com створив логістичний центр у Хмельницькому і налагодив доставку по всій Україні. Через сайт або мобільний застосунок на iOS та Android українці наразі можуть замовити понад 15 700 товарів з аптек.

Люди знаходять і замовляють ліки на нашій платформі, а ми комплектуємо замовлення і відправляємо їх на відділення наших партнерів – Нової Пошти і Укрпошти. Доставка можлива навіть до найвіддаленіших куточків України, за винятком тих місць, де наразі ведуться активні бойові дії,

– заявив СЕО і співзасновник Liki24.com Антон Авринський.

Відправлення замовлень відбувається того ж або наступного дня, а термін доставки залежить від поштового оператора.

Крім того, у деяких містах доступна кур’єрська експрес-доставка. Адресну доставку можна замовити у Києві, Вінниці, Дніпрі, Кам’янському, Кропивницькому, Львові, Полтаві, Кременчуці, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Кам’янці-Подільському, Чернівцях, Кривому Розі, Черкасах, а також в Обухові, Ужгороді, Івано-Франківську й Одесі.

Гуманітарна допомога

Через сервіс Liki24.com можна також отримати гуманітарну допомогу. У спеціальній добірці є товари, передані нашими друзями з Європи: знеболювальні, антисептики, ліки для ШКТ, вітаміни, предмети гігієни для жінок і дітей тощо. Так, з початку війни понад 50 тонн і 60 тис. упаковок ліків уже було доставлено десяткам тисяч українців, зокрема у Харківській, Чернігівській, Сумській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях.

Мапу функціонуючих аптек, а також залишки ліків можна перевірити на сайті Liki24.com.