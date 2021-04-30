Обережно – кліщі: поширені помилки та корисні поради для захисту від паразитів

З настанням весни починається сезон активності небезпечних переносників інфекційних хвороб – кліщів. Вони живуть у траві або можуть перебувати на невисоких кущах.

Кліщі не падають з дерев, як вважає більшість людей, а чіпляються знизу, наприклад за ногу. Далі вони шукають неприкриту ділянку шкіри на тілі людини.

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Як захиститись від кліщів

Людина може й не відчути укусу кліща, адже він знеболює цю ділянку. Найлегшим способом захиститися є максимальне покриття тіла одягом.

Можна заправити довгу футболку з рукавами в штани, штани в шкарпетки. Можна ще одягнути світлий одяг, тому що на ньому краще видно,

– розповів лікар-інфекціоніст Костянтин Ковалишин.

За словами лікаря, обробка шкіри спреєм чи кремом ще не є гарантією того, що кліщ не вкусить людину.



Кліщ знеболює ділянку укусу / Фото Unsplash

Як можна позбутися кліща

Якщо ви таки знайшли кліща на своєму тілі, його треба терміново позбутися. Можна звернутися до спеціаліста, але й зробити це самостійно теж реально. Зокрема, існує чимало народних методів.

Наприклад, можна витягнути його ниткою або з допомогою вати чи навіть шприца. Медики таких методів не заперечують, якщо людина може зробити все правильно.

"Якщо видаляти самостійно, то не потрібно ніяких масел, олій. Просто берете пінцет або ветеринарний набір, який можна придбати в аптеці. Пінцетом намагайтеся захопити його якомога ближче до шкіри й повільно, поступово тягнете вверх", – розповів лікар-інфекціоніст.

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Кліща не варто змащувати

Лікарі наголошують, що кліща нічим не треба змащувати, навіть антисептичним засобом. У протилежному випадку у паразита починається задуха й блювота, а це підвищує ризик занесення інфекції.

Кліщі є переносниками понад сотні інфекцій, які можуть загрожувати людині. У суспільстві побутує думка, що паразита варто здати в лабораторію на перевірку. Однак лікарі радять діяти по-іншому.

Якщо ми здамо його в лабораторію, то фактично будемо досліджувати здоров'я кліща, а воно нам не цікаве. Якщо ми знайдемо якогось збудника у кліщі, то це не гарантує того, що цей кліщ передав хворобу,

– розповів лікар-інфекціоніст.

Коли варто звертатись до лікаря

Після укусу кліща людині не обов'язково йти в лабораторію. У такому випадку варто прислухатися до власного організму. Якщо у вас з'явиться погане самопочуття чи підвищена температура, тоді це може бути ознакою інфекції.



Після укусу кліща людині не обов'язково йти в лабораторію / Фото Unsplash

Які хвороби переносять кліщі

В Україні найпоширенішими захворюваннями, які переносять кліщі, є хвороба Лайма та кліщовий енцефаліт. Якщо від енцефаліту існує ефективна вакцина, то з хворобою Лайма ситуація значно складніша.

Зважаючи на це, важливо виявити захворювання на ранніх етапах.

У випадку хвороби Лайма буде один дуже показовий симптом – мігруюча еритема. Це червона пляма з просвітленням у центрі, яка може переміщуватися по тілу людини. Вона зазвичай виникає на місці, де вкусив кліщ, не свербить і не чухається,

– зазначив лікар-інфекціоніст.

Вже на цьому етапі дуже важливо звернутися до лікарів, аби уникнути серйозних наслідків. Більшість пацієнтів, які проходять повний курс вживання антибіотиків, повністю одужують.

Про власну захищеність від кліщів краще подумати заздалегідь. Зокрема, варто простежити, щоб уся поверхня шкіри була закритою. Також важливо бути обережним, аби не перетворити відпочинок на постійний огляд.