Сезонний вірус вийшов з-під контролю: діти не виробили до нього імунітет

Нині по всьому світу циркулює респіраторний сезонний вірус. Але нині спостерігається несподіваний сплеск інфекції, оскільки діти не виробили до нього імунітет через карантинних заходів у 2020 році та на початку 2021 року.

Локдаун, носіння масок, дистанційне навчання та соціальна дистанція, які використовувались під час сплесків COVID-19, допомагали знизити поширення хвороби. Але пізніше проявився побічний ефект – через те, що діти стали значно рідше стикатися з іншими вірусними інфекціями, їхній організм не виробив проти них імунітет.

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Як все починалось

До прикладу, в березні почалось підвищення госпіталізації дітей і немовлят, деякі з них насилу могли дихати. Ті, які не були інфіковані коронавірусом, хворіли на звичайний респіраторний сезонний вірус, який переважно поширюється взимку. На весні його поширення традиційно повинно знижуватися, але у 2021 році все сталось інакше – він почав поширюватись з небаченою раніше інтенсивністю.

Влітку також трапився позасезонний сплеск – діти почали масово хворіти як і у США, так і у Швейцарії, Японії чи Великій Британії.

За словами лікарів, дивна поведінка вірусу є непрямим наслідком пандемії коронавірусу. Минулого року карантин і гігієнічні заходи припинили поширення коронавірусу та інших респіраторних вірусів, зокрема грипу. В результаті цього у дітей не було можливості виробити проти них імунітет.

Як тільки заходи послабили, немовлята та діти виявились сприятливими до зараження звичайними вірусами, що призвело до раптових сплесків в несподівані моменти.

Якщо ви пропустите один сезон, значить, ви не виробляєте антитіла проти нього, а у матерів не виробляються антитіла, які потім можуть передаватися немовлятам,

– пояснила директорка відділення дитячих інфекційних захворювань дитячої лікарні "Маймоніда" Рабіа Ага.

Лікарі зі США попередили, що навіть після літнього сплеску медичні установи повинні залишатися на сторожі, оскільки тепер невідомо, коли знову очікувати на сильну хвилю РСВ.

Який вихід з ситуації пропонують лікарі

Так, постійне миття рук і утримання вразливих дітей від людей з нежитю і кашлем може сприяти поширенню РСВ. Але, паралельно з цим, це може згладити пік епідемії респіраторних вірусів. Також не варто забувати, що можна зробити щеплення проти грипу.