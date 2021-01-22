Бізнесмен, засновник корпорації Microsoft та філантроп Білл Гейтс зробив перше щеплення проти коронавірусу. Оскільки йому 65 років, він входить у групу ризику.

Попри усі теорії змови та переживання прихильників конспірології, 65-річний Білл Гейтс таки отримав першу дозу вакцини проти коронавірусу. Відповідним фото він поділився на своїй особистій сторінці у твіттері.

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У штаті Вашингтон 65-річний Гейтс входить у групу ризику, яку необхідно щепити під час першого етапу розподілу вакцин.

Цього тижня мільярдеру ввели першу дозу препарату. І попри те, що на фото він у масці, Гейтс виглядає щасливим. Він поділився, що після щеплення почувається чудово.

One of the benefits of being 65 is that I’m eligible for the COVID-19 vaccine. I got my first dose this week, and I feel great. Thank you to all of the scientists, trial participants, regulators, and frontline healthcare workers who got us to this point. pic.twitter.com/67SIfrG1Yd — Bill Gates (@BillGates) January 22, 2021

У своєму "твіті" він подякував всім науковцям, учасникам судових процесів, регуляторним органам та медичним працівникам, які допомагають людству у боротьбі з пандемією. Але забув подякувати сам собі – Фонд Білла та Мелінди Гейтс виділив сотні мільйонів доларів на боротьбу з поширенням інфекції.

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Білл Гейтс є захисником глобально скоординованої реакції на пандемію ще з перших днів кризи.

Як прихильник доказової науки, Гейтс попереджав про можливість спалаху нової хвороби ще декілька років тому, через що на початку пандемії буквально став жертвою цькування з боку теоретиків.

Теорія про "чіпізацію", згідно з якою засновник Microsoft нібито штучно створив коронавірус та хоче підкорити собі все людство шляхом вакцинації, дезінформувала значну частину світового населення. Через що серйозно вплинула на зниження рівня довіри до вакцинації. Лише в США у цю теорію змови повірила майже третина громадян.

До слова, деякі російські ЗМІ писали, що організація Білла Гейтса нібито вже почала чіпувати людей в Україні. І так, більшість фейкових нових про вакцинацію витікали саме з Росії.



Російський фейк про Україну та чіпування / Скриншот статті відповідного видання

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