Шалений тиск на лікарні: Нідерланди перевозять хворих на COVID-19 до Німеччини

У вівторок, 23 листопада, Нідерланди почали перевезення пацієнтів з COVID-19 до Німеччини, щоб послабити тиск на медустанови. Лікарні всіма силами намагаються впоратися зі сплеском випадків захворювання на коронавірус.

За словами органів охорони здоров'я, у вівторок вранці, 23 листопада, першого пацієнта вже перевели на машині швидкої допомоги з Роттердама в лікарню в Бохумі, що в Німеччині. Відстань між двома точками склало приблизно 240 кілометрів.

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Наступного хворого вже готують до транспортування. Його також планують перевезти сьогодні. Кажуть, що Німеччина має більші можливості для інтенсивної терапії, ніж Нідерланди.

Лікарні не справляються

Річ у тім, що кількість пацієнтів з COVID-19 у лікарнях Нідерландів за останні тижні досягла найвищого рівня з травня 2021 року. Очікується, що вона зростатиме й далі, оскільки захворюваність в країні наблизилась до рекордного рівня.

Загалом німецькі лікарні запропонували 20 ліжок для пацієнтів з Нідерландів.

Це вже не вперше, коли міста вимушені домовлятися між собою про лікування пацієнтів. Під час попередніх хвиль пандемії німецьких медзакладах лікувалися десятки людей із Нідерландів.

Коронавірус і Нідерландах: коротко