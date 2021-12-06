Схема з виплатами за вакцинацію, COVID на лайнері: новини про коронавірус 6 грудня

Українцям розсилають повідомлення від імені МОЗ з проханням надати реквізити карти нібито для "виплат" за вакцинацію. На американському круїзному лайнері спалахнув COVID-19. В Україні розширили одну із зон адаптивного карантину. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 6 грудня.

Новини про коронавірус в Україні 6 грудня

Статистика захворюваності

В Україні впродовж останньої доби захворіли на коронавірус 4 478 людей, серед них 429 дітей та 52 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізували – 1 660 пацієнтів з COVID-19. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 239 хворих. Натомість видужали – 9 082 людини.

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Темпи тестувань

За добу здійснили 29 702 тести, зокрема:

методом ПЛР – 13 419;

методом ІФА – 2 227;

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 14 056.

Загальна статистика COVID-19

Від початку пандемії в Україні зареєстрували 3 501 955 випадків захворювання на коронавірус. Станом на 6 грудня одужали 3 059 741 людина. Жертвами COVID-19 стали 88 519 мешканці країни.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 704;

Вінницька область – 205;

Волинська область – 212;

Дніпропетровська область – 133;

Донецька область – 290;

Житомирська область – 296;

Закарпатська область – 60;

Запорізька область – 221;

Івано-Франківська область – 81;

Київська область – 202;

Кіровоградська область – 117;

Луганська область – 9;

Львівська область – 214;

Миколаївська область – 203;

Одеська область – 178;

Полтавська область – 218;

Рівненська область – 96;

Сумська область – 99;

Тернопільська область – 123;

Харківська область – 214;

Херсонська область – 20;

Хмельницька область – 80;

Черкаська область – 278;

Чернівецька область – 100;

Чернігівська область – 125.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 каналу

Вакцинація в Україні

Джерело: МОЗ

За неділю, 5 грудня, щеплення проти коронавірусу отримали ще 70 797 людей. Зокрема, першу дозу отримали 27 161 людина, другу дозу – 43 636 людей, вони завершили імунізацію.

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Щеплення проводили 472 мобільні бригади з імунізації, 2926 пункти щеплення та 473 центри вакцинації населення.

Загалом за тиждень із 29 листопада до 5 грудня в Україні зробили приблизно 1,3 мільйона щеплень проти COVID-19.

Загальні темпи вакцинації проти COVID-19

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено проти коронавірусу 13 753 066 людей:

з них отримали першу дозу – 13 753 064 людини,

повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 806 077 людей.

Загалом проведено 25 559 141 щеплення.

Які вакцини використовували

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 4 517 114,

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5 756 357,

AstraZeneca – 1 599 790,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 371 938.

Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

МОЗ оновило карантинні зони

Джерело: МОЗ

Станом на ранок, 6 грудня в Україні розширили жовту зону адаптивного карантину. До неї увійшла Закарпатська область, так, у списку стало 5 областей: Тернопільська, Кіровоградська, Чернівецька, Харківська і Закарпатська область. Натомість у помаранчевій зоні залишилась лише Полтавська область.

Нова шахрайська схема з виплатами за вакцинацію

Джерело: 24 канал

У МОЗ повідомили про нову шахрайську схему з виплатами за вакцинацію. Так, українцям розсилають повідомлення від імені МОЗ з проханням надати реквізити карти нібито для "виплат" за вакцинацію. Голова МОЗ Віктор Ляшко попередив під час брифінгу, що відомство такої інформації українцям не розсилало!

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Новини про коронавірус у світі 5 грудня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 6 грудня у світі виявили понад 265, 9 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,2 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – понад 49 мільйонів. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Німеччина, Велика Британія, Росія, Франція та Туреччина.

У Бразилії немовлят помилково вакцинували проти COVID-19

Джерело: CNN Brazil

У Бразилії двом немовлятам помилково зробили щеплення препаратом Pfizer. У дітей з'явилися важкі симптоми після ін'єкції, їх негайно госпіталізували.

Що відомо про побічні реакції на Pfizer Згідно з даними Інституту Джона Гопкінса, симптоми після отримання щеплення дітьми схожі до тих, які можуть виникнути у дорослих: біль у місці ін'єкції, втома. Також можливі головний біль, ломота в м'язах або суглобах і навіть лихоманка та озноб. Ці побічні ефекти, зазвичай, тимчасові та проходять протягом 48 годин. Натомість реакції немовлят на вакцину невивчені.

Спалах коронавірусу на борту лайнера

Джерело: Associated Press

На американському круїзному лайнері Norwegian Cruise Line спалахнув COVID-19. Включно з екіпажем, на борту лайнера перебувають понад 3 200 людей. Відомо, що на борту лайнера коронавірус підтвердили у 10 людей. На судні оголосили карантин та ізоляцію відповідно до протоколів.

У Росії офіційно підтвердили два випадки інфікування Омікрон

Джерело: Интерфакс

У Росії виявили пацієнтів, інфікованих штамом коронавірусу Омікрон. Станом на 6 грудня там офіційно підтвердили вже 2 таких випадки.

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Президента Бразилії судитимуть

Джерело: BBC

Верховний суд Бразилії відкрив провадження щодо президента країни Жаїра Болсонару. Все тому, що політик поширював фейки про вакцинацію проти коронавірусу. Приводом для відкриття провадження став брифінг президента за 24 жовтня. Тоді Болсонару припустив, що "у повністю вакцинованих проти COVID-19 людей СНІД розвивається набагато швидше, ніж очікувалося".

Дослідження коронавірусу

Чинник, який впливає на ефективність вакцин

Джерело: CU Medicine

Вчені виявили, що мікроби в нашому кишечнику регулюють імунітет та впливають на важкість перебігу COVID-19. Більш того, склад мікробіоти безпосередньо пов'язаний з рівнем антитіл після вакцинації проти коронавірусу.

Міокардит після вакцинації проти коронавірусу

Джерело: American Heart Association

Міокардит – рідкісне, але серйозне захворювання, яке викликає запалення серцевого м'яза. Найчастіше він виникає внаслідок інфекції або запалення, викликаного вірусом. Згідно з новим дослідженням, у більшості молодих людей у віці до 21 року, у яких розвинулася підозра на міокардит після COVID-вакцинації, були легкі симптоми. І вони швидко минали.