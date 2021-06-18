Чи щасливі люди без дітей: дослідження

Психологи провели дослідження на тисячі дорослих жителях США. Четвертина з учасників не мають дітей.

Людей, які добровільно відмовляються від батьківства, називають "чайлдфрі". Але не варто плутати їх з "чайлдхейтерами", які відчувають ненависть до маленьких людей.

До теми Хто такі чайлдфрі та чому не хотіти дітей – нормально

Цікаво, що часто чайлдфрі стають несвідомо – багато людей просто постійно відкладають народження дитини доти, доки зачаття стає неможливим. Цей стиль життя часто піддається громадському осуду, а особливо у старших людей.

Але психологи з державного університету Мічигану (США) з'ясували, що відсоток чайлдфрі дуже високий. Принаймні у США.

Результати аналізу:

У дослідженні взяла участь 981 людина зі штату Мічиган.

Під час аналізу з'ясувалося, що понад чверть з них не мають дітей.

Але важливо, що за показниками задоволеності життям люди без дітей нічим не відрізнялися від людей з дітьми. При цьому бездітні громадяни мали ліберальніші погляди, ніж батьки або ж ті, які мріяли стати батьками.

Надалі психологи планують провести більше досліджень, аби глибше вивчити цю тему та детальніше конкретизувати свої висновки.