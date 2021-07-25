Про це повідомили організатори Олімпіади у неділю, 25 липня. Нові випадки зараження коронавірусом виявляють в Олімпійському селищі.

Увага Бронза Білодід стала історичною для України на Олімпійських іграх

Коронавірусні правила на Олімпіаді

Нові випадки трапляються навіть попри жорсткі заходи, які вжили напередодні:

за правилами, учасники змагань можуть прибути на Олімпіаду не раніше, ніж за 5 днів до свого виступу;

вони зобов’язані покинути Японію не пізніше ніж через 48 годин після нього.

Крім того, вирішили, що більшість змагань відбудуться без глядачів. А учасникам заборонено використовувати міський громадський транспорт, відвідувати культурні об'єкти, клуби, ресторани і пам'ятки японської столиці. Також їм не можна спілкуватися з місцевими жителями.

Попередні випадки

Вчора, 24 липня, в Олімпійському селищі виявили 17 нових випадків коронавірусу.

Перший випадок захворювання в Олімпійському селищі в Токіо зареєстрували 17 липня. Про нього повідомила і німецька збірна: інфекцію виявили у велосипедиста Зімона Ґешке.

Увага! В Японії ще 27 травня попередили про загрозу появи "олімпійського штаму" коронавірусу.