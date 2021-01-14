Вчені з Кенійського медичного дослідницького інституту попередили, що в їхній країні виявили новий штам коронавірусу. Він зовсім не схожий на той, які знайшли у Великобританії та Південній Африці.

Загалом на південному сході країни виявили аж 16 нових штамів коронавірусу. Про це повідомляє East African.

Зверніть увагу ВООЗ: "британський" коронавірус виявили мінімум в 50 країнах

Генетично всі вони не схожі на "британський" чи інший коронавірус. Так, у період з червня по жовтень вчені виявили, що з 16 видів – 12 послідовностей були унікальними. Тести проводили у ​​8 округах:

Найробі,

Каджіадо,

Кіліфі,

Таїта Тавета,

Тана,

Момбаса,

Квале,

Ламу.

Вплив нових штамів

Втім, переважна більшість мутацій нових видів – незначні і мають незначний вплив. Однак поки що занадто рано говорити з упевненістю, як новий вид недуги впливає на характер захворюваності в країні.

Довідка. У Кенії зареєстрували менш як 100 випадків захворювання на COVID-19 за останній тиждень. Однак медичні експерти попереджають, що це може бути просто затишшям перед черговою бурею.

Особливість

Зараз команда вчених з Кемрі заявляє, що новий варіант може мовчки "гуляти" країною і бути небезпечним.

Особливість нових штамів полягає в тому, що вони здатні швидко поширюватися і в початковій фазі захворювання їх дуже важко визначити у інфікованих,

– заявив один з учасників досліджень Чарльз Аготі.

До робіт підключилася Всесвітня організація охорони здоров'я. До слова, раніше повідомлялося, що нинішні нові штами коронавірусу не впливають на тяжкість хвороби.

Попередні штами COVID-19

Інший штам коронавірусу почав стрімко поширюватись у Великобританії у грудні, хоча виявили його ще восени.

Цей варіант нелуги може бути на 70% заразнішим, ніж звичайний.

Випадки зараження новим штамом виявили у низці країн Європи, а також в Сінгапурі, Японії, Австралії, Канаді, США, Південній Кореї і Йорданії.



Новий штам коронавірусу / Інфографіка 24 каналу