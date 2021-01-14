Ще 16 нових видів COVID-19 виявили у Кенії: яка особливість
Вчені з Кенійського медичного дослідницького інституту попередили, що в їхній країні виявили новий штам коронавірусу. Він зовсім не схожий на той, які знайшли у Великобританії та Південній Африці.
Загалом на південному сході країни виявили аж 16 нових штамів коронавірусу. Про це повідомляє East African.
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Генетично всі вони не схожі на "британський" чи інший коронавірус. Так, у період з червня по жовтень вчені виявили, що з 16 видів – 12 послідовностей були унікальними. Тести проводили у 8 округах:
- Найробі,
- Каджіадо,
- Кіліфі,
- Таїта Тавета,
- Тана,
- Момбаса,
- Квале,
- Ламу.
Вплив нових штамів
Втім, переважна більшість мутацій нових видів – незначні і мають незначний вплив. Однак поки що занадто рано говорити з упевненістю, як новий вид недуги впливає на характер захворюваності в країні.
Особливість
Зараз команда вчених з Кемрі заявляє, що новий варіант може мовчки "гуляти" країною і бути небезпечним.
Особливість нових штамів полягає в тому, що вони здатні швидко поширюватися і в початковій фазі захворювання їх дуже важко визначити у інфікованих,
– заявив один з учасників досліджень Чарльз Аготі.
До робіт підключилася Всесвітня організація охорони здоров'я. До слова, раніше повідомлялося, що нинішні нові штами коронавірусу не впливають на тяжкість хвороби.
Попередні штами COVID-19
- Інший штам коронавірусу почав стрімко поширюватись у Великобританії у грудні, хоча виявили його ще восени.
- Цей варіант нелуги може бути на 70% заразнішим, ніж звичайний.
- Випадки зараження новим штамом виявили у низці країн Європи, а також в Сінгапурі, Японії, Австралії, Канаді, США, Південній Кореї і Йорданії.
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