Ще 2 області розпочали вакцинацію проти коронавірусу: деталі та відео

Джерело:24 канал
Вакцинація стартувала у Вінницькій та Чернігівській областях: першими щеплення від COVID-19 отримали заввідділення і лікар мобільної бригади.
Голова Вінницької обласної державної адміністрації Сергій Борзов розповів, що перше щеплення в регіоні отримала лікар мобільної бригади.
Загалом у кабінет щеплення Вінницького регіонального гепатологічного центру сьогодні вакцину отримали 14 медиків. Всього в регіон доставили 17,8 тисяч доз вакцини від AstraZeneca.
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У Чернігівській області першим вакцинували завідувача загальносоматичного відділення обласної лікарні Ігоря Кузіна. За його словами, робити щеплення було не страшно.
В регіон доставили 6,8 тисячі доз препарату. Вакцинацію розпочали з обласної лікарні.
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