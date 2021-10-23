Так вирішили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій сьогодні, 23 жовтня. Про це повідомив міністр Кабінету міністр Олег Немчінов.
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Тож вже від 26 жовтня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки буде на території Рівненської та Миколаївської областей.
Також відсьогодні Сумська область теж перебуває у червоній зоні карантину – там починають діяти обмеження "червоного" рівня епіднебезпеки.
Крім цих регіонів, у переліку червоної зони карантину наразі перебувають ще 5 регіонів. Мовиться про:
- Дніпропетровську,
- Донецьку,
- Запорізьку,
- Одеську,
- Херсонську області.
Які будуть обмеження
Обмеження "червоного" рівня передбачають заборону:
- роботи кафе та ресторанів,
- ТРЦ,
- кінотеатрів,
- театрів,
- непродовольчих ринків і магазинів,
- спортзалів,
- басейнів і фітнес-центрів,
- закладів культури,
- проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів.
Уникнути обмежень можна лише за умови, що 100 % відвідувачів, персоналу закладів чи організаторів заходів повністю вакциновані від коронавірусу.
МОЗ затвердило нові правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Коронавірус в Україні
- Впродовж минулої доби, 22 жовтня, в Україні захворіли на коронавірус 23 229 людей. До лікарень госпіталізували 5 362 людини з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 483 пацієнти.
- За весь час пандемії в Україні зареєстрували 2 748 614 випадків захворювання на коронавірус. Станом на 23 жовтня одужали 2 361 365 людей.
- Втім, від ускладнень хвороби, на жаль, померли 63 486 мешканців країни.
- Глава МОЗ повідомив, що в Україні вже приблизно 30% дорослого населення вакцинували від коронавірусу. При цьому першу дозу отримали понад 8 мільйонів українців, а майже 7 мільйонів – дві дози.
Текст публікації Немчінова:
Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
За результатами Державна комісія вирішила встановити:
- з 00 години 00 хвилин 26 жовтня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Рівненської та Миколаївської областей. Також застосувати на території Рівненської та Миколаївської областей обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки.