Так вирішили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій сьогодні, 23 жовтня. Про це повідомив міністр Кабінету міністр Олег Немчінов.

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Тож вже від 26 жовтня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки буде на території Рівненської та Миколаївської областей.

Також відсьогодні Сумська область теж перебуває у червоній зоні карантину – там починають діяти обмеження "червоного" рівня епіднебезпеки.

Крім цих регіонів, у переліку червоної зони карантину наразі перебувають ще 5 регіонів. Мовиться про:

Дніпропетровську,

Донецьку,

Запорізьку,

Одеську,

Херсонську області.

Які будуть обмеження

Обмеження "червоного" рівня передбачають заборону:

роботи кафе та ресторанів,

ТРЦ,

кінотеатрів,

театрів,

непродовольчих ринків і магазинів,

спортзалів,

басейнів і фітнес-центрів,

закладів культури,

проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів.

Уникнути обмежень можна лише за умови, що 100 % відвідувачів, персоналу закладів чи організаторів заходів повністю вакциновані від коронавірусу.

МОЗ затвердило нові правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Коронавірус в Україні

Впродовж минулої доби, 22 жовтня, в Україні захворіли на коронавірус 23 229 людей. До лікарень госпіталізували 5 362 людини з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 483 пацієнти.

За весь час пандемії в Україні зареєстрували 2 748 614 випадків захворювання на коронавірус. Станом на 23 жовтня одужали 2 361 365 людей.

Втім, від ускладнень хвороби, на жаль, померли 63 486 мешканців країни.

Глава МОЗ повідомив, що в Україні вже приблизно 30% дорослого населення вакцинували від коронавірусу. При цьому першу дозу отримали понад 8 мільйонів українців, а майже 7 мільйонів – дві дози.

Текст публікації Немчінова:

Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За результатами Державна комісія вирішила встановити: