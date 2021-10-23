Ще 2 області України переходять у червону зону

23 жовтня 2021 , 11:23
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Джерело:

телеграм Немчінова

Ситуація із коронавірусом в Україні стрімко погіршується. Тож ще 2 області вирішили віднести до червоної зони карантину.

Так вирішили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій сьогодні, 23 жовтня. Про це повідомив міністр Кабінету міністр Олег Немчінов.

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Тож вже від 26 жовтня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки буде на території Рівненської та Миколаївської областей.

Також відсьогодні Сумська область теж перебуває у червоній зоні карантину – там починають діяти обмеження "червоного" рівня епіднебезпеки.

Крім цих регіонів, у переліку червоної зони карантину наразі перебувають ще 5 регіонів. Мовиться про:

  • Дніпропетровську,
  • Донецьку,
  • Запорізьку,
  • Одеську,
  • Херсонську області.

Які будуть обмеження 

Обмеження "червоного" рівня передбачають заборону:

  • роботи кафе та ресторанів,
  • ТРЦ,
  • кінотеатрів,
  • театрів,
  • непродовольчих ринків і магазинів,
  • спортзалів,
  • басейнів і фітнес-центрів,
  • закладів культури,
  • проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів.

Уникнути обмежень можна лише за умови, що 100 % відвідувачів, персоналу закладів чи організаторів заходів повністю вакциновані від коронавірусу.

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Коронавірус в Україні

  • Впродовж минулої доби, 22 жовтня, в Україні захворіли на коронавірус 23 229 людей. До лікарень госпіталізували 5 362 людини з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 483 пацієнти.
  • За весь час пандемії в Україні зареєстрували 2 748 614 випадків захворювання на коронавірус. Станом на 23 жовтня одужали 2 361 365 людей.
  • Втім, від ускладнень хвороби, на жаль, померли 63 486 мешканців країни.
  • Глава МОЗ повідомив, що в Україні вже приблизно 30% дорослого населення вакцинували від коронавірусу. При цьому першу дозу отримали понад 8 мільйонів українців, а майже 7 мільйонів – дві дози.

Текст публікації Немчінова:

Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За результатами Державна комісія вирішила встановити:

  • з 00 години 00 хвилин 26 жовтня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Рівненської та Миколаївської областей. Також застосувати на території Рівненської та Миколаївської областей обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки.
Автор: Аліна Оліховська