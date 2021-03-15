Ще 4 країни ЄС призупинили використання AstraZeneca

Джерело:24 канал
Іспанія, Словенія, Португалія та Кіпр оголосили, що тимчасово припинили застосування вакцини AstraZeneca. ВООЗ наголосила, що це поки запобіжний захід до завершення розслідування.
В повідомленні Financial Post йдеться про те, що міністр охорони здоров'я Іспанії Кароліна Діас зазначила, що в країні зареєстрували "рідкісні випадки побічних реакцій на вакцину, яких дуже мало, але вони є дуже значними та спонукали Іспанію приєднатися до інших країн, які обрали це запобіжне призупинення.
До теми Ще рано відмовлятися: що кажуть про AstraZeneca у "Слузі народу"
Джерело: liberation та expresso.pt
Зокрема, міністр охорони здоров'я Словенії Янез Поклукар заявив, що "прийняв рішення тимчасово припинити" використання вакцини AstraZeneca, щоб забезпечити якомога найвищий рівень безпеки для співгромадян.
Міністерство охорони здоров'я Кіпру оголосило, що призупиняє щеплення вакциною AstraZeneca до висновку Європейського агентства з лікарських засобів.
Водночас ВООЗ наголосила саме на запобіжному характері тимчасової відмови від використання вакцини AstraZeneca.
ВООЗ відомо, що кілька країн Європейського Союзу припинили використання партії вакцини AstraZeneca, що розповсюджується в ЄС, на основі повідомлень про рідкісні порушення згортання крові у людей, які отримували вакцину з цієї конкретної партії. Це було здійснено як запобіжний захід, поки не завершиться повне розслідування,
– йдеться в повідомленні ВООЗ.