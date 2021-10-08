Поширення коронавірусу
До лікарень госпіталізували 3 526 людину з вираженими симптомами коронавірусної хвороби. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 241 пацієнтів. Водночас видужали 4 720 людей.
Важливо знати Пенсіонери у двох областях можуть вколоти COVID-вакцину на пошті: список адрес
Найбільше хворих – у Одеській, Дніпропетровській та Львівській областях.
Темпи тестування
Впродовж доби лабораторії провели понад 106 тисяч тестувань на SARS-CoV-2, зокрема:
- методом ПЛР – 53 211 осіб,
- методом ІФА – 10 100 осіб,
- експрес-тестами – 43 558 осіб.
Всього від початку пандемії зробили 13 164 600 ПЛР-тестувань.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 721 випадок;
- Вінницька область – 302 випадки;
- Волинська область – 395 випадків;
- Дніпропетровська область – 1 345 випадків;
- Донецька область – 949 випадків;
- Житомирська область – 550 випадків;
- Закарпатська область – 149 випадків;
- Запорізька область – 808 випадків;
- Івано-Франківська область – 381 випадок;
- Київська область – 525 випадків;
- Кіровоградська область – 103 випадки;
- Луганська область – 658 випадків;
- Львівська область – 1 237 випадків;
- Миколаївська область – 342 випадки;
- Одеська область – 1 418 випадків;
- Полтавська область – 574 випадки;
- Рівненська область – 562 випадки;
- Сумська область – 845 випадків;
- Тернопільська область – 614 випадки;
- Харківська область – 1 025 випадків;
- Херсонська область – 716 випадків;
- Хмельницька область – 608 випадків;
- Черкаська область – 582 випадки;
- Чернівецька область – 611 випадків;
- Чернігівська область – 342 випадки.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу