Ще більше COVID-хворих: за добу захворіли понад 16 тисяч, госпіталізували 3 526 людей

За минулу добу, 7 жовтня, на коронавірус в Україні захворіли 16 362 людини. Серед них – 1 553 дитини та 431 медпрацівник.

Поширення коронавірусу

До лікарень госпіталізували 3 526 людину з вираженими симптомами коронавірусної хвороби. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 241 пацієнтів. Водночас видужали 4 720 людей.

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Найбільше хворих – у Одеській, Дніпропетровській та Львівській областях.

Темпи тестування

Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 2 514 005 випадки захворювання. Станом на 7 жовтня одужали 2 282 482 людини.Натомість жертвами коронавірусу, на жаль, стали 58 081 мешканців країни.

Впродовж доби лабораторії провели понад 106 тисяч тестувань на SARS-CoV-2, зокрема:

методом ПЛР – 53 211 осіб,

методом ІФА – 10 100 осіб,

експрес-тестами – 43 558 осіб.

Всього від початку пандемії зробили 13 164 600 ПЛР-тестувань.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 721 випадок;

Вінницька область – 302 випадки;

Волинська область – 395 випадків;

Дніпропетровська область – 1 345 випадків;

Донецька область – 949 випадків;

Житомирська область – 550 випадків;

Закарпатська область – 149 випадків;

Запорізька область – 808 випадків;

Івано-Франківська область – 381 випадок;

Київська область – 525 випадків;

Кіровоградська область – 103 випадки;

Луганська область – 658 випадків;

Львівська область – 1 237 випадків;

Миколаївська область – 342 випадки;

Одеська область – 1 418 випадків;

Полтавська область – 574 випадки;

Рівненська область – 562 випадки;

Сумська область – 845 випадків;

Тернопільська область – 614 випадки;

Харківська область – 1 025 випадків;

Херсонська область – 716 випадків;

Хмельницька область – 608 випадків;

Черкаська область – 582 випадки;

Чернівецька область – 611 випадків;

Чернігівська область – 342 випадки.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу