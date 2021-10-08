Ще більше COVID-хворих: за добу захворіли понад 16 тисяч, госпіталізували 3 526 людей

8 жовтня 2021 , 08:15
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Джерело:

МОЗ

За минулу добу, 7 жовтня, на коронавірус в Україні захворіли 16 362 людини. Серед них – 1 553 дитини та 431 медпрацівник.

Поширення коронавірусу

До лікарень госпіталізували 3 526 людину з вираженими симптомами коронавірусної хвороби. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 241 пацієнтів. Водночас видужали 4 720 людей.

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Найбільше хворих – у Одеській, Дніпропетровській та Львівській областях.

Загальна картина захворюваності

Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 2 514 005 випадки захворювання. Станом на 7 жовтня одужали 2 282 482 людини.

Натомість жертвами коронавірусу, на жаль, стали 58 081 мешканців країни.

Темпи тестування

Впродовж доби лабораторії провели понад 106 тисяч тестувань на SARS-CoV-2, зокрема:

  • методом ПЛР – 53 211 осіб,
  • методом ІФА – 10 100 осіб,
  • експрес-тестами – 43 558 осіб.

Всього від початку пандемії зробили 13 164 600 ПЛР-тестувань.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 721 випадок;
  • Вінницька область – 302 випадки;
  • Волинська область – 395 випадків;
  • Дніпропетровська область – 1 345 випадків;
  • Донецька область – 949 випадків;
  • Житомирська область – 550 випадків;
  • Закарпатська область – 149 випадків;
  • Запорізька область – 808 випадків;
  • Івано-Франківська область – 381 випадок;
  • Київська область – 525 випадків;
  • Кіровоградська область – 103 випадки;
  • Луганська область – 658 випадків;
  • Львівська область – 1 237 випадків;
  • Миколаївська область – 342 випадки;
  • Одеська область – 1 418 випадків;
  • Полтавська область – 574 випадки;
  • Рівненська область – 562 випадки;
  • Сумська область – 845 випадків;
  • Тернопільська область – 614 випадки;
  • Харківська область – 1 025 випадків;
  • Херсонська область – 716 випадків;
  • Хмельницька область – 608 випадків;
  • Черкаська область – 582 випадки;
  • Чернівецька область – 611 випадків;
  • Чернігівська область – 342 випадки.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Автор: Аліна Оліховська