Ще чотири області посилять карантин за дорученням МОЗ

МОЗ доручило ще чотирьом областям, які наразі не входять в червону зону, посилити карантин в окремих територіальних громадах.

Через ситуацію з коронавірусом у Сумській області посилюють карантин. Обмеження червоної зони діятимуть там з 23 жовтня. Крім того, у МОЗ зауважили, що стрімко ситуація погіршується ще у чотирьох областях.

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Йдеться про області:

Чернігівську

Львівську

Рівненську

Житомирську

У цих регіонах фіксують найбільші спалахи коронавірусу. Тож областям доручили посилити контроль за дотриманням санітарних норм і збільшити ліжковий фонд.

Ситуація з COVID-19 в Україні

За словами прем'єр-міністра, наразі Україна зіштовхнулася з найбільшими викликами від початку епідемії коронавірусу.

Зокрема, фіксують надвисоку кількість важких випадків і госпіталізацій. Крім того, вже 5 областей перейшли в червону зону епідемічної небезпеки. Ще декілька регіонів можуть потрапити в цю зону найближчими днями.

Водночас прем'єр-міністр зазначив, що в Україні не вводитимуть локдаун, альтернатива – вакцинація. Зокрема, у МОЗ уже визначили ліміт щеплень для областей, які переходять у червону зону. І це дало перші результати. Впродовж минулої доби в країні вакцинували рекордну кількість людей. Для більшості це була перша доза – 142 141, ще 84 446 людей зробили друге щеплення, тим самим закінчивши курс вакцинації. Тобто за добу провели 226 587 щеплень.

Обмеження червоної зони карантину, окрім Сумщини, діють у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях.



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