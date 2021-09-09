У Британії дозволили третю дозу

Так, регулюючий орган Великої Британії дозволив лише використання препаратів Pfizer і AstraZeneca як бустерні щеплення. Пов'язують це з тим, що з часом ефективність вакцин знижується.

Увага Час подбати про вітамін D: готуємося до сезону застуд

Втім, наразі не відомо, кому саме пропонуватимуть бустерні дози. Це вирішуватиме Об'єднаний комітет по вакцинації та імунізації (JCVI).

В Італії регулятор схвалив третю дозу вакцини від COVID-19

Італійське агентство з ліків (Aifa) також схвалило введення бустерних вакцин від коронавірусу. Повідомили, що вакцинація почнеться наприкінці вересня 2021 року.

Довідка. Зараз понад 70% громадян Італії у віці старше 12 років отримали 2 дози вакцини.

Зможуть отримати третій укол 500 тисяч людей з ослабленим імунітетом. Їх щепитимуть вакцинами Pfizer і Moderna. Потім планують вакцинувати громадян похилого віку та медпрацівників.