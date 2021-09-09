Ще дві країни схвалили вакцинацію третьою дозою COVID-вакцини
Джерело:The Guardian
Іще дві країни дозволили щеплювати проти коронавірусу втретє. Мовиться про Велику Британію та Італію, втім не усіма доступними препаратами.
У Британії дозволили третю дозу
Так, регулюючий орган Великої Британії дозволив лише використання препаратів Pfizer і AstraZeneca як бустерні щеплення. Пов'язують це з тим, що з часом ефективність вакцин знижується.
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Втім, наразі не відомо, кому саме пропонуватимуть бустерні дози. Це вирішуватиме Об'єднаний комітет по вакцинації та імунізації (JCVI).
В Італії регулятор схвалив третю дозу вакцини від COVID-19
Італійське агентство з ліків (Aifa) також схвалило введення бустерних вакцин від коронавірусу. Повідомили, що вакцинація почнеться наприкінці вересня 2021 року.Довідка. Зараз понад 70% громадян Італії у віці старше 12 років отримали 2 дози вакцини.
Зможуть отримати третій укол 500 тисяч людей з ослабленим імунітетом. Їх щепитимуть вакцинами Pfizer і Moderna. Потім планують вакцинувати громадян похилого віку та медпрацівників.
Що таке бустерна доза вакцини?Це третє щеплення препаратом проти коронавірусу, яке проводять щонайменше через 5 – 6 місяців після завершення імунізації, тобто другої дози вакцини.
Зниження ефективності вакцин та потрібність третьої дози пояснюють появу мутованих версій коронавірусу, особливо вплинув на ефективність препаратів штам Дельта.