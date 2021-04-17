У Кенії ветеринари беруть у верблюдів проби на коронавірус MERS, щоб зрозуміти, як мутує вірус і чи здатний він заразити більше людей.

Чому важливо вивчити MERS

Дослідження має вирішальне значення для розуміння близькосхідного респіраторного синдрому (MERS) — набагато більш смертоносного родича COVID-19, який, як побоюються вчені, може викликати таку глобальну пандемію.

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Ймовірно, цей вірус, який якийсь час поширювався серед верблюдів і, меншою мірою, їх власників в Кенії, може мутувати, і новий штам може поширитися за межі пасовищних співтовариств серед населення в цілому.

MERS – це зоонозний вірус, який, як вважається, передається від кажанів верблюдам і викликає у людей симптоми, аналогічні COVID-19: лихоманку, кашель і утруднене дихання.

Зв'язок із SARS-CoV-2

Експерти ВООЗ вважають, що SARS-CoV-2 перейшов від кажанів до людей через проміжну тварину, яку ще не було ідентифіковано.

У лабораторії ILRI в Найробі біолог Аліса Кійонга отримує постійний потік зразків, узятих у верблюдів по всій Кенії, які вона аналізує на наявність MERS.

Дослідження, яке вона провела в 2014 році, показало, що антитіла до MERS є у 46 відсотків досліджених верблюдів і у п’яти відсотків оброблювачів верблюдів і робочих бойні, які пройшли тестування.

MERS, який у нас зараз є в Кенії, нелегко передати людині, в порівнянні з таким в Саудівській Аравії,

— сказала вона.

Але дослідники одержимі ймовірністю появи варіанта, який може зробити кенійський MERS більш заразним для людства.