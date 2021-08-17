Ще одна хвороба може провокувати психічні розлади

Вчені виявили, що пацієнти, яким був поставлений діагноз хвороба Лайма, мали на 28% вищий рівень психічних розладів. Також ці люди частіше намагалися покінчити життя самогубством після операції в порівнянні з людьми без діагнозу.

Дослідження провели фахівці Колумбійського університету і Копенгагенського дослідницького центру психічного здоров'я. Це перша велика ґрунтовна праця, яка що пояснила взаємозв'язок між хворобою Лайма та психіатричними проблемами.

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Час перестати думати, що хвороба Лайма – це просте захворювання, яке викликає тільки висип. Крім ризику серйозних серцевих, ревматологічних та неврологічних проблем, хвороба Лайма може викликати серйозні проблеми з психічним здоров'ям,

– йдеться в науковій статі.

Автори проаналізували медичні записи майже 7 мільйонів осіб, порівнявши дані про психічне здоров'я людей після діагнозу хвороби Лайма з тим населенням, у якого ніколи не було цього діагнозу.

Примітно, що пацієнти, у яких в анамнезі були психічні розлади або суїцидальні нахили до постановки діагнозу хвороби Лайма, не враховували в аналізі.

Ризик психічних розладів зростав серед пацієнтів з хворобою Лайма

Дослідження показало, що у пацієнтів з хворобою Лайма, крім більш високого ризику психічних розладів і спроб суїциду, також на 42% вище рівень афективних розладів.

Йдеться про депресію і біполярні розлади, і на 75% вище рівень смертності від самогубства, ніж у тих, у кого немає діагнозу.

Крім того, наявність більше одного епізоду хвороби Лайма мала кореляцію з вищим рівнем психічних розладів, афективних розладів і спроб суїциду.

Головне про хворобу Лайма

Лише в США щороку майже у півмільйона людей діагностують хворобу Лайма, викликану бактеріями, які переносяться кліщами і передаються людям через їх укуси.

Психічні розлади не обов'язковий наслідок хвороби Лайма

Більшість випадків можна вилікувати за допомогою антибіотиків, 10 – 20% пацієнтів можуть страждати від довготривалих симптомів: болю, втоми або утрудненого мислення, які зберігаються протягом декількох місяців або років після лікування.

Доктор Майкл Бенрос, один з авторів роботи, підкреслює, що у більшості людей після бореліозу Лайма не виникають серйозних проблем з психічним здоров'ям.

Протягом періоду дослідження тільки 7% з майже 13 000 людей з лікарняним діагнозом хвороби Лайма звертались з симптомами, які згодом класифікували, як психічні розлади.

Але результати дослідження показують тенденцію щодо випадків хвороби Лайма, яку не слід ігнорувати.