Про це офіційно повідомили у Міністерстві охорони здоров'я Литви 15 грудня. У країні виявили перші два підтверджених випадків штаму Омікрон. Обидва – у Вільнюсі.

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Омікрон у Литві

Підозра на Омікрон з’явилася ще у четвер, 9 грудня, тепер надійшли результати дослідження лабораторним методом. Обидва випадки пов'язані між собою.

Контактних осіб цих людей встановили і також перевірять.

Заступниця глави МОЗ зазначила, що найкращим способом захистити себе і стримати епідемію залишається вакцинація та щеплення бустерними дозами.

Омікрон у світі

У Всесвітній організації охорони здоров'я розповіли, що штам коронавірусу Омікрон виявили вже в 77 країнах.

Цікаво! Дослідники вважають, що новий штам з'явився у Південній Африці через низький рівень вакцинації. У регіоні щеплення отримали тільки 35% населення, а на континенті – 6,6%.

На континенті країною з найбільшою кількістю заражень цим штамом – принаймні тих, які відстежили – є Норвегія.

Тим часом, Великій Британії зафіксували перший летальний випадок від Омікрону. За словами прем'єра Бориса Джонсона, цей варіант коронавірусу – більш м'який та поширюється швидше. Тож країна повернула частину коронавірусних обмежень.

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