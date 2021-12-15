Ще одна країна підтвердила перші випадки штаму Омікрон
15 грудня 2021 , 17:35Читать новость на русском
Джерело:LRT
Омікрон стрімко поширюється світом. Новий штам дістався ще й до Литви.
Про це офіційно повідомили у Міністерстві охорони здоров'я Литви 15 грудня. У країні виявили перші два підтверджених випадків штаму Омікрон. Обидва – у Вільнюсі.
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Омікрон у Литві
Підозра на Омікрон з’явилася ще у четвер, 9 грудня, тепер надійшли результати дослідження лабораторним методом. Обидва випадки пов'язані між собою.
Контактних осіб цих людей встановили і також перевірять.
Заступниця глави МОЗ зазначила, що найкращим способом захистити себе і стримати епідемію залишається вакцинація та щеплення бустерними дозами.
Омікрон у світі
- У Всесвітній організації охорони здоров'я розповіли, що штам коронавірусу Омікрон виявили вже в 77 країнах.
- На континенті країною з найбільшою кількістю заражень цим штамом – принаймні тих, які відстежили – є Норвегія.
- Тим часом, Великій Британії зафіксували перший летальний випадок від Омікрону. За словами прем'єра Бориса Джонсона, цей варіант коронавірусу – більш м'який та поширюється швидше. Тож країна повернула частину коронавірусних обмежень.