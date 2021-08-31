Щеплення отримають ті, хто вакцинувався ще на початку кампанії. Про це заявила прем'єр-міністерка країни Інгріда Шимоніте.
Увага Це не розкіш: у ВООЗ змінили думку про вакцинацію третьою дозою
Тож експертна рада, що консультує уряд, рекомендувала вдатися до такого кроку. Сталося це після того, як дослідили кількість антитіл у людей, які серед перших в країні вакцинувалися від коронавірусу.
Щеплення має початися найближчими тижнями,
– зазначила Шимоніте.
За її словами, третю дозу пропонуватимуть людям, які завершили курс вакцинації більше як пів року тому.
Порядок щеплення третьою дозою передбачить міністр охорони здоров'я Арунас Дулькіс в своєму розпорядженні.
Що відомо про вакцинацію трьома дозами у світі
- Уряд Ізраїлю першим у світі схвалив введення третьої дози цієї вакцини літнім людям у віці від 60 років і старшим.
- Ввели вакцинацію трьома дозами також Франція, Німеччина, США, Велика Британія та багато країн Близького Сходу.
- Водночас ВООЗ раніше хотіли ввести заборону на ревакцинацію проти коронавірусу до кінця вересня.
- Зокрема, глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус обурився, що бідні країни вакцинували проти коронавірусу менш ніж 2% населення, через брак вакцин на ринку та назвав це "ганьбою людства".
- Зараз у відомстві свою думку змінили – тепер третю дозу рекомендують вводити вразливим групам населення.