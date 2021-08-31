Ще одна країна планує почати вакцинацію від COVID-19 третьою дозою

Литва планує почати щеплювати третьою (бустерною) дозою вакцини проти коронавірусу наслення країни. Це може трапитись у найближчі тижні.

Щеплення отримають ті, хто вакцинувався ще на початку кампанії. Про це заявила прем'єр-міністерка країни Інгріда Шимоніте.

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Тож експертна рада, що консультує уряд, рекомендувала вдатися до такого кроку. Сталося це після того, як дослідили кількість антитіл у людей, які серед перших в країні вакцинувалися від коронавірусу.

Щеплення має початися найближчими тижнями,

– зазначила Шимоніте.

За її словами, третю дозу пропонуватимуть людям, які завершили курс вакцинації більше як пів року тому.

Порядок щеплення третьою дозою передбачить міністр охорони здоров'я Арунас Дулькіс в своєму розпорядженні.

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