Ще одна країна планує почати вакцинацію від COVID-19 третьою дозою

31 серпня 2021 , 15:31
Читать новость на русском

Джерело:

LRT

Литва планує почати щеплювати третьою (бустерною) дозою вакцини проти коронавірусу наслення країни. Це може трапитись у найближчі тижні.

Щеплення отримають ті, хто вакцинувався ще на початку кампанії. Про це заявила прем'єр-міністерка країни Інгріда Шимоніте.

Увага Це не розкіш: у ВООЗ змінили думку про вакцинацію третьою дозою

Тож експертна рада, що консультує уряд, рекомендувала вдатися до такого кроку. Сталося це після того, як дослідили кількість антитіл у людей, які серед перших в країні вакцинувалися від коронавірусу. 

Щеплення має початися найближчими тижнями,
– зазначила Шимоніте.

За її словами, третю дозу пропонуватимуть людям, які завершили курс вакцинації більше як пів року тому.

Порядок щеплення третьою дозою передбачить міністр охорони здоров'я Арунас Дулькіс в своєму розпорядженні.

Зверніть увагу! Нове дослідження вчених з США доводить, що ефективність Pfizer і Moderna знижується до 66%. Спад ефективності стався через стрімке поширення варіанту Дельта.

Що відомо про вакцинацію трьома дозами у світі

  • Уряд Ізраїлю першим у світі схвалив введення третьої дози цієї вакцини літнім людям у віці від 60 років і старшим.
  • Ввели вакцинацію трьома дозами також Франція, Німеччина, США, Велика Британія та багато країн Близького Сходу.
  • Водночас ВООЗ раніше хотіли ввести заборону на ревакцинацію проти коронавірусу до кінця вересня.
  • Зокрема, глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус обурився, що бідні країни вакцинували проти коронавірусу менш ніж 2% населення, через брак вакцин на ринку та назвав це "ганьбою людства".
  • Зараз у відомстві свою думку змінили – тепер третю дозу рекомендують вводити вразливим групам населення.
Автор: Аліна Оліховська