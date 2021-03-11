Ще одна країна призупинила щеплення AstraZeneca: 2 смерті від тромбозу
Норвегія призупинила вакцинацію проти коронавірусу препаратом AstraZeneca через можливі побічні ефекти. Наразі уряд встановлює причини смерті двох жінок, яких щеплювали вакциною виробництва Oxford University та AstraZeneca.
Джерело:Aftenposten
Невідомо, чи причиною смерті стала вакцинація
В Австрії після вакцинації померла 49-річна медсестра, а у Данії 60-річна жінка. Причиною смертей став тромбоз.
До теми Данія тимчасово зупинила використання вакцини AstraZeneca: з'ясовують виникнення тромбів
Що відомо про безпечність вакцини
Крім Норвегії, вакцинацію препаратом призупинили: Естонія, Латвія, Австрія, Данія, Литва і Люксембург.
Водночас Міністерство охорони здоров'я Південної Кореї оголосило результати розслідування смертей 8 людей, які померли незадовго після того, як їх вакцинували проти коронавірусу препаратом AstraZeneca. Але розслідування не виявило зв'язку між смертями щеплених та вакцинацією препаратом AstraZeneca.
Аналіз результатів програми вакцинації у Великій Британії показує, що вона може суттєво запобігти важкому перебігу хвороби. Ефективність препарату AstraZeneca у контексті розвитку ускладнень наразі вища ніж у Pfizer – 94% проти 85% відповідно.
Нещодавно міжнародні дослідження підтвердили високу ефективність вакцини проти коронавірусної інфекції для літніх людей віком від 70 років.
Поділитися новиною