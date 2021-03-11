Ще одна країна призупинила щеплення AstraZeneca: 2 смерті від тромбозу

Норвегія призупинила вакцинацію проти коронавірусу препаратом AstraZeneca через можливі побічні ефекти. Наразі уряд встановлює причини смерті двох жінок, яких щеплювали вакциною виробництва Oxford University та AstraZeneca.

Невідомо, чи причиною смерті стала вакцинація

В Австрії після вакцинації померла 49-річна медсестра, а у Данії 60-річна жінка. Причиною смертей став тромбоз.

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Що відомо про безпечність вакцини

, проте відомо, що обидві жінки були щеплені вакциною з однієї партії, яка складалася з 1 мільйона доз і була відправлена ​​до 17 країн ЄС.

Крім Норвегії, вакцинацію препаратом призупинили: Естонія, Латвія, Австрія, Данія, Литва і Люксембург.

Водночас Міністерство охорони здоров'я Південної Кореї оголосило результати розслідування смертей 8 людей, які померли незадовго після того, як їх вакцинували проти коронавірусу препаратом AstraZeneca. Але розслідування не виявило зв'язку між смертями щеплених та вакцинацією препаратом AstraZeneca.

Аналіз результатів програми вакцинації у Великій Британії показує, що вона може суттєво запобігти важкому перебігу хвороби. Ефективність препарату AstraZeneca у контексті розвитку ускладнень наразі вища ніж у Pfizer – 94% проти 85% відповідно.

Нещодавно міжнародні дослідження підтвердили високу ефективність вакцини проти коронавірусної інфекції для літніх людей віком від 70 років.