Ще одна країна призупинила щеплення AstraZeneca: 2 смерті від тромбозу

Джерело:Aftenposten
Норвегія призупинила вакцинацію проти коронавірусу препаратом AstraZeneca через можливі побічні ефекти. Наразі уряд встановлює причини смерті двох жінок, яких щеплювали вакциною виробництва Oxford University та AstraZeneca.
В Австрії після вакцинації померла 49-річна медсестра, а у Данії 60-річна жінка. Причиною смертей став тромбоз.
До теми Данія тимчасово зупинила використання вакцини AstraZeneca: з'ясовують виникнення тромбівЗв'язку між смертельними випадками і AstraZeneca поки не встановили, проте відомо, що обидві жінки були щеплені вакциною з однієї партії, яка складалася з 1 мільйона доз і була відправлена до 17 країн ЄС.
Крім Норвегії, вакцинацію препаратом призупинили: Естонія, Латвія, Австрія, Данія, Литва і Люксембург.
Водночас Міністерство охорони здоров'я Південної Кореї оголосило результати розслідування смертей 8 людей, які померли незадовго після того, як їх вакцинували проти коронавірусу препаратом AstraZeneca. Але розслідування не виявило зв'язку між смертями щеплених та вакцинацією препаратом AstraZeneca.
Аналіз результатів програми вакцинації у Великій Британії показує, що вона може суттєво запобігти важкому перебігу хвороби. Ефективність препарату AstraZeneca у контексті розвитку ускладнень наразі вища ніж у Pfizer – 94% проти 85% відповідно.
Нещодавно міжнародні дослідження підтвердили високу ефективність вакцини проти коронавірусної інфекції для літніх людей віком від 70 років.