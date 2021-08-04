Агентство громадського здоров'я Швеції повідомило, що розглядає вакцинацію проти коронавірусу трьома дозами літнього населення.
До теми Який ризик інфікування коронавірусом серед вакцинованих: нове дослідження
Шведам, які входять до груп ризику, вірогідно, незабаром запропонують зробити третє щеплення від COVID-19,
– йдеться у повідомленні.
Коли розпочнуть вакцинацію третьою дозою
Зазначається, що бустерну дозу можуть почати пропонувати восени жителям будинків догляду, людям, старшим 80 років, та особам із дуже ослабленою імунною системою.
В Агентстві громадського здоров'я Швеції також припустили, що у 2022 році до вакцинації третьою дозою препарату можуть залучити й інші групи населення.
Утім, їх перелік поки невідомий та залежатиме від багатьох факторів, зокрема від поширення нових штамів вірусу та даних досліджень щодо ефективності вакцин із плином часу,
– наголосили в МОЗ Швеції.
Що відомо про вакцинацію трьома дозами
- З 1 серпня в Ізраїлі дозволили вакцинувати від COVID-19 третьою дозою людей старше 60 років. Третє щеплення зможуть зробити ті, хто отримав другу дозу не менше ніж за п'ять місяців до цього.\
- Результати досліджень показали, що бустерна (третя) доза вакцини від Pfizer, яку вводили через 6 місяців після другого щеплення, збільшує кількість антитіл в 5 – 10 разів у порівнянні з першими двома ін'єкціями.
- У Всесвітній організації охорони здоров'я раніше закликали заможні країни не починати вакцинацію третіми дозами препаратів проти коронавірусу, поки бідніші країни не мають доступу до них.