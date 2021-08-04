Агентство громадського здоров'я Швеції повідомило, що розглядає вакцинацію проти коронавірусу трьома дозами літнього населення.

До теми Який ризик інфікування коронавірусом серед вакцинованих: нове дослідження

Шведам, які входять до груп ризику, вірогідно, незабаром запропонують зробити третє щеплення від COVID-19,

– йдеться у повідомленні.

Коли розпочнуть вакцинацію третьою дозою

Зазначається, що бустерну дозу можуть почати пропонувати восени жителям будинків догляду, людям, старшим 80 років, та особам із дуже ослабленою імунною системою.

В Агентстві громадського здоров'я Швеції також припустили, що у 2022 році до вакцинації третьою дозою препарату можуть залучити й інші групи населення.

Утім, їх перелік поки невідомий та залежатиме від багатьох факторів, зокрема від поширення нових штамів вірусу та даних досліджень щодо ефективності вакцин із плином часу,

– наголосили в МОЗ Швеції.

Що відомо про вакцинацію трьома дозами