Ще одна область увійшла до помаранчевої зони карантину

12 грудня епідемічна ситуація погіршилась у ще одному регіоні України. Тепер до помаранчевої зони карантину входять 2 області.

Натомість кількість регіонів у жовтій карантинній зоні зменшилась. Тепер їх 13, а не 14, як було днем раніше.

Увага Вроджений та набутий імунітет: у чому різниця

У якій області погіршились показники

До помаранчевої зони карантину потрапила Закарпатська область, яка ще вчора була "жовтою". Річ у тім, що в регіоні спостерігається незначне перевищення показника госпіталізацій – 60,4% на 100 тисяч населення при нормі 60%.

Тож нині у помаранчевій зоні 2 регіони:

Донецька область,

Закарпатська область.

Де найгірша ситуація

Як і днем раніше, червона зона карантину запроваджена у 10 областях.

Вінницька,

Волинська,

Житомирська,

Запорізька,

Київська,

Миколаївська,

Сумська,

Хмельницька,

Черкаська,

Чернігівська.

У більшості регіонах – жовта зона.

Жовта зона карантину дещо зменшилась, оскільки з неї вийшла Закарпатська область. Однак обмеження "жовтого рівня" епіднебезпеки все ще діють у 13 регіонах, а саме:

Київ,

Дніпропетровська область,

Івано-Франківська область,

Кіровоградська область,

Луганська область,

Львівська область,

Одеська область,

Полтавська область,

Рівненська область,

Тернопільська область,

Харківська область,

Херсонська область,

Чернівецька область.

В жовтому рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантинних обмеженнях тепер необхідно мати або одну дозу вакцинації, або негативний ПЛР-тест.

МОЗ затвердило нові правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Показники захворюваності та госпіталізацій

Оптимальний рівень захворюваності на COVID-19 в Україні повинен становити 75 на 100 тисяч населення. Станом на 12 грудня він становить 360 на 100 тисяч населення. Найвищий рівень захворюваності на коронавірус у Волинській та у Полтавській областях – 608 та 599 на 100 тисяч населення відповідно.

Натомість рівень госпіталізацій по країні доволі низький та становить 41,7 при визначеному показнику 60 на 100 тисяч населення. Нині показник госпіталізацій перевищено лише у Закарпатській області.



Статистика захворюваності в регіонах / Інфографіка МОЗ