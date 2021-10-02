Такі дані оприлюднили у МОЗ, станом на 2 жовтня. Також показники захворюваності погіршились ще у двох областях України.

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Ще одна область може перейти у помаранчеву зону

На Буковині рівень госпіталізації становить вже 62 на 100 тисяч населення. Причому норма становить 60. Окрім того, станом на 1 жовтня, там завантаження ліжок з киснем становить 67,5% при нормі 65%.

Ба більше, рівень захворюваності становить 558 на 100 тисяч населення, хоча має складати не більше 75. Саме тому Буковина відповідає помаранчевій зоні карантину.

Ще у двох областях погіршились показники

Значно гірші показники захворюваності у Сумській та Запорізькій областях. У першому випадку область вже відповідають червоній зоні –там коефіцієнт виявлення випадків COVID-19 становить 20,9% – він є найвищим в Україні. Норма має складати не більше 20%.

Погіршилась ситуація також у Запорізькій області, де динаміка госпіталізацій становить 50,9%. Причому норма – не більше 50%.



Що відомо про адаптивний карантин в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Коротко про зони карантину в регіонах Україні