Ще одна партія Pfizer приїде в Україну наступного тижня

Наступна партія вакцин проти коронавірусу від компаній Pfizer-BioNTech прибуде в Україну з 17 травня. Про це заявив очільник МОЗ Максим Степанов.

Міністр анонсував постачання препарату в ефірі одного з українських телеканалів. Дози вакцин надійдуть у рамках ініціативи COVAX.

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Максим Степанов “Очікуємо найближчим часом, попередньо, починаючи з 17 травня отримання Pfizer по ініціативі COVAX”.

Окрім цього, найближчим часом по прямому контракту в Україні очікують постачання вакцин від Sinovac та AstraZeneca.

Нагадаємо, що загалом Україна домовилась про постачання 42 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу. 20 мільйонів з них від компаній Pfizer та BioNTech.

11 травня під час брифінгу Максим Степанов розповів, що 500 тисяч доз вакцини від цього виробника доставлять до кінця другого кварталу. Натомість основні поставки Pfizer-BioNTech почнуться з липня.

Які вакцини планують використовувати в Україні

Загалом в Україні впродовж 2021 року планують використовувати 4 види вакцин: