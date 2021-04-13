Ще одна причина, чому потрібно вилікувати хропіння

Про небезпеку апное відомо давно. Нове дослідження показало, що воно може зіграти важливу роль в когнітивному здоров'ю літніх людей.

Небезпека апное для здоров'я

Обструктивне апное уві сні (ОАС) – найпоширеніше порушення, яке розвивається, коли м'язи горла розслабляються і блокують дихальні шляхи під час сну. Воно характеризується переривчастим сном і браком кисню в крові.

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ОАС пов'язане з ризиком розвитку різних хвороб, включаючи когнітивні порушення. Відомо, що ризик розвитку ОАС збільшується з віком. Багатьом людям, які страждають від нього, діагноз не ставлять, при цьому вчені вважають, що вказаний стан є у 56% жителів США старшого віку.

Раніше дослідження показували, що ОАС пов'язане зі зниженням когнітивних здібностей, розвитком легких когнітивних порушень і деменції. При цьому жодна наукова робота не давала відповіді на питання, чи знижується ризик деменції, якщо ОАС вчасно діагностувати та лікувати.

Лікування хропіння зменшує ризик деменції

У новому дослідженні вчені проаналізували дані про більш ніж 50 тисячах людей у ​​віці 65 років і старше, у яких діагностували ОАС. Вони порівняли ризик розвитку деменції у людей, які не лікувалися і тих, хто проходив лікування методом постійного позитивного тиску в дихальних шляхах.

Постійний позитивний тиск в дихальних шляхах – метод лікування, при якому пацієнтові під час сну проводять штучну вентиляцію легенів.

Дослідження показало: