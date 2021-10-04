Куріння в рази підвищує ризик раку легенів, але некурці також схильні до розвитку таких пухлин. Вчені з Вашингтонського університету проаналізували сотні зразків легенів пацієнтів з раком, які курили й не курили впродовж життя.

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Дослідники хотіли визначити їхні основні відмінності між собою і їм це вдалося.

Результати дослідження

Дослідження показало, що у більшості зразків від некурців (приблизно 78-92%) пухлини містили так звані драйверні мутації, яким можна запобігти вже наявними нині препаратами.

Що стосується курців, то тільки близько половини їхніх зразків курців містили подібні мутації.

Примітно, що вроджені мутації, які підвищують ризики раку, були тільки у 7% некурців.

Отримані дані важливі для медицини

Більшість досліджень про природу раку легенів націлені саме на людей, які зловживають курінням. Тож нові дані щодо некурців мають важливе значення для ефективної діагностики та лікування.

До прикладу, в США рак легенів у некурців діагностується в 10-15% випадків, а деяких регіонах Азії показники досягають 40%. Введення генетичних скринінгів на ризики рак легенів може знизити число нових випадків, а проведення цих тестів для вже хворих дозволить підібрати для них ефективну персоналізовану терапію.