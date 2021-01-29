Ще одна вакцина від коронавірусу готова до використання: ефективність Novavax – понад 89%

У США 28 січня заявили про успішне випробування ще однієї вакцини від коронавірусу. Створила її біотехнологічна компанія Novavax. За результатами 3 фаз клінічних випробувань ефективність препарату становить 89,3%.

Джерело: компанія Novavax

Третю фазу клінічних випробувань проводили у Великій Британії. Дію вакцини також вивчили і на новому штамі коронавірусу, який раніше виявили у Сполученому Королівстві, а пізніше в інших країнах. У випробуваннях взяли участь понад 15 тисяч осіб віком від 18 до 84 років, 27% з них були старшими за 65 років.

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Що показало дослідження

Вакцина на 95,6% є ефективною проти COVID-19 та на 85,6% проти мутованого вірусу.

Водночас значно меншу ефективність препарат показав проти штаму коронавірусу, що виник в Південній Африці – 49,4%.

Серед учасників випробувань, не заражених ВІЛ, ефективність досягала приблизно 60%.

Вакцину можна зберігати за температури 2 – 8 градусів за Цельсієм.

Що буде далі

У компанії додали, що планують опублікувати ще більш докладний звіт про результати досліджень, враховуючи появу додаткових даних.

Інформацію про клінічні випробування передадуть для попередньої публікації та для рецензій у відповідні журнали.

Окрім того, Novavax подала документи на реєстрацію препарату.

У липні 2020 року Novavax повідомила, що адміністрація попереднього президента США Дональда Трампа надала їй 1,6 мільярда доларів на розробку вакцини від коронавірусу. Перша фаза клінічних випробувань на людях почалася в травні в Мельбурні в Австралії. Далі препарат випробували в США, Мексиці та ПАР. Раніше була інформація, що закупівлю саме цієї вакцини зірвали у Міністерстві охорони здоров'я України.

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Які ще є вакцини від коронавірусу

Від німецько-американських виробників BioNTech/Pfizer.

Від американського виробника Moderna.

Від британсько-шведських виробників AstraZeneca.