Moderna оголосила ефективність проти мутованих версій вірусу
Вакцину також протестували на інших відомих штамах коронавірусу – препарат також показав високу ефективність.
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Результати дослідження показали, що Moderna набагато ефективніша по виробленню антитіл проти варіанту Дельта, ніж проти варіанту Бета, вперше виявленого в Південній Африці.
Ці нові дані зміцнюють нашу віру в те, що вакцина Moderna повинна зберігати захист від нововідкритих варіантів вірусу,
– зазначив генеральний директор компанії Стефан Бансел.
Нещодавно американська компанія Moderna змінила назву своєї вакцини від коронавірусу. Тепер вона називатиметься Spikevax.
- Це мРНК-вакцина.
- Ефективність становить понад 90% проти випадків COVID-19 з симптомами й понад 95% проти тяжкого перебігу хвороби.
- Клінічні дослідження препарату Moderna (США) закінчили ще у грудні 2020 року із заявленою ефективністю 94,5 %.
Застосування вакцини
6 січня Європейська комісія схвалила вакцину проти COVID-19 від компанії Moderna. Вакцина від Moderna стала другою сертифікованою в ЄС вакциною проти COVID-19.
Наразі в Україні не проводять вакцинацію препаратом від Moderna, але голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький розповів, що уряд веде переговори з компанією.
Тому, ймовірно, найближчим часом вакцина може з'явитись в країні.
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