Moderna оголосила ефективність проти мутованих версій вірусу

Вакцину також протестували на інших відомих штамах коронавірусу – препарат також показав високу ефективність.

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Результати дослідження показали, що Moderna набагато ефективніша по виробленню антитіл проти варіанту Дельта, ніж проти варіанту Бета, вперше виявленого в Південній Африці.

Ці нові дані зміцнюють нашу віру в те, що вакцина Moderna повинна зберігати захист від нововідкритих варіантів вірусу,

– зазначив генеральний директор компанії Стефан Бансел.

Нещодавно американська компанія Moderna змінила назву своєї вакцини від коронавірусу. Тепер вона називатиметься Spikevax.

Spikevax (Moderna) – що відомо про вакцину Це мРНК-вакцина.

Ефективність становить понад 90% проти випадків COVID-19 з симптомами й понад 95% проти тяжкого перебігу хвороби.

Клінічні дослідження препарату Moderna (США) закінчили ще у грудні 2020 року із заявленою ефективністю 94,5 %.

Застосування вакцини

6 січня Європейська комісія схвалила вакцину проти COVID-19 від компанії Moderna. Вакцина від Moderna стала другою сертифікованою в ЄС вакциною проти COVID-19.

Наразі в Україні не проводять вакцинацію препаратом від Moderna, але голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький розповів, що уряд веде переговори з компанією.

Тому, ймовірно, найближчим часом вакцина може з'явитись в країні.

Зверніть увагу! Штам коронавірусу Дельта викликав занепокоєння у світових експертів охорони здоров'я. Ще на початку травня ВООЗ оголосила його міжнародною загрозою. Згідно з даними служб громадського здоров’я Великої Британії, Дельта-штам коронавірусу в 1,6 раза більш контагіозний та у 1,45 раза збільшує ризик необхідності інтенсивного лікування. Тому, дуже важливо, аби наявні COVID-вакцини були ефективними проти цього штаму вірусу.

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