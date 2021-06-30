Ще одна вакцина виявилась ефективною проти небезпечного штаму Дельта

Вакцина Moderna ефективна проти індійського штаму коронавірусу, який має назву Дельта. Про це свідчать результати досліджень компані

Moderna оголосила ефективність проти мутованих версій вірусу

Вакцину також протестували на інших відомих штамах коронавірусу – препарат також показав високу ефективність.

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Результати дослідження показали, що Moderna набагато ефективніша по виробленню антитіл проти варіанту Дельта, ніж проти варіанту Бета, вперше виявленого в Південній Африці.

Ці нові дані зміцнюють нашу віру в те, що вакцина Moderna повинна зберігати захист від нововідкритих варіантів вірусу,

– зазначив генеральний директор компанії Стефан Бансел.

Нещодавно американська компанія Moderna змінила назву своєї вакцини від коронавірусу. Тепер вона називатиметься Spikevax.

Spikevax (Moderna) – що відомо про вакцину Це мРНК-вакцина.

Ефективність становить понад 90% проти випадків COVID-19 з симптомами й понад 95% проти тяжкого перебігу хвороби.

Клінічні дослідження препарату Moderna (США) закінчили ще у грудні 2020 року із заявленою ефективністю 94,5 %.

Застосування вакцини

6 січня Європейська комісія схвалила вакцину проти COVID-19 від компанії Moderna. Вакцина від Moderna стала другою сертифікованою в ЄС вакциною проти COVID-19.

Наразі в Україні не проводять вакцинацію препаратом від Moderna, але голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький розповів, що уряд веде переговори з компанією.

Тому, ймовірно, найближчим часом вакцина може з'явитись в країні.

Зверніть увагу! Штам коронавірусу Дельта викликав занепокоєння у світових експертів охорони здоров'я. Ще на початку травня ВООЗ оголосила його міжнародною загрозою. Згідно з даними служб громадського здоров’я Великої Британії, Дельта-штам коронавірусу в 1,6 раза більш контагіозний та у 1,45 раза збільшує ризик необхідності інтенсивного лікування.

Тому, дуже важливо, аби наявні COVID-вакцини були ефективними проти цього штаму вірусу.

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