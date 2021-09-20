Її отримають люди з груп високого ризику. Вакцинацію проводитимуть препаратами Pfizer і Moderna.

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Відомо, що третє щеплення отримають приблизно 3 мільйони осіб. Серед них:

люди з ослабленим імунітетом;

пацієнти з онкологічними захворюваннями;

ті, хто переніс трансплантацію.

Загалом в країні завершили вакцинацію від коронавірусу понад 74% дорослого населення. Майже 83% щеплені принаймні першою дозою.

Вакцинація третьою дозою у світі: головне

Першою країною у світі, яка дозволила робити третє щеплення від коронавірусу, 29 липня став Ізраїль. Влада країни прийняла таке рішення, щоб зупинити поширення штаму Дельта.

Також у Чехії почали пропонувати третю дозу вакцини від коронавірусу всім людям, які завершили вакцинацію щонайменше 8 місяців тому.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що інформації про те, чи потрібна третя доза, – немає.

Довідка. Результати деяких досліджень показали, що бустерна доза Pfizer, яку вводили через 6 місяців після другого щеплення, збільшила кількість антитіл в 5 – 10 разів у порівнянні з першими двома ін'єкціями.