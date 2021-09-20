Ще одна європейська країна почала вводити третю дозу вакцини від COVID-19
20 вересня 2021 , 13:30Читать новость на русском
Джерело:ANSA
Починаючи від 20 вересня ще одна країна Європи розпочне вакцинацію від коронавірусу бустерною дозою вакцини. Так, Італія почала пропонувати третє щеплення найвразливішим групам населення.
Її отримають люди з груп високого ризику. Вакцинацію проводитимуть препаратами Pfizer і Moderna.
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Відомо, що третє щеплення отримають приблизно 3 мільйони осіб. Серед них:
- люди з ослабленим імунітетом;
- пацієнти з онкологічними захворюваннями;
- ті, хто переніс трансплантацію.
Загалом в країні завершили вакцинацію від коронавірусу понад 74% дорослого населення. Майже 83% щеплені принаймні першою дозою.
Вакцинація третьою дозою у світі: головне
- Першою країною у світі, яка дозволила робити третє щеплення від коронавірусу, 29 липня став Ізраїль. Влада країни прийняла таке рішення, щоб зупинити поширення штаму Дельта.
- Також у Чехії почали пропонувати третю дозу вакцини від коронавірусу всім людям, які завершили вакцинацію щонайменше 8 місяців тому.
- Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що інформації про те, чи потрібна третя доза, – немає.
- Очільник Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус закликав продовжити мораторій на бустерну вакцинацію проти коронавірусу до кінця 2021 року. Він вважає, що спочатку потрібно, щоб більше країн вакцинували щонайменше 40% населення.