На думку українських вчених, варто розглянути доцільність встановлення додаткового контролю та обмежень щодо міграції між Україною та країнами, в яких стрімко збільшується частка варіанту "Дельта", задля відтермінування поширення цього штаму в Україні.

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З огляду на великі обсяги міграції з РФ, можна очікувати, що нова хвиля поширення COVID-19 може початися зі Сходу України. Час її настання істотно залежить від частки штаму "Дельта" в Україні, яка наразі невідома. При недостатньому контролі міжнародної міграції та недостатніх темпах вакцинації нова хвиля може початися раніше осені,

– зазначили науковці.

У НАН наголосили, що варто також врахувати, що, з огляду на характеристики штаму "Дельта", нова хвиля може виявитися вищою від попередніх, особливо у вираженні навантаження на лікарні.

Що відомо про штам "Дельта"

Джерело: ВООЗ