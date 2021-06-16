На думку українських вчених, варто розглянути доцільність встановлення додаткового контролю та обмежень щодо міграції між Україною та країнами, в яких стрімко збільшується частка варіанту "Дельта", задля відтермінування поширення цього штаму в Україні.
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З огляду на великі обсяги міграції з РФ, можна очікувати, що нова хвиля поширення COVID-19 може початися зі Сходу України. Час її настання істотно залежить від частки штаму "Дельта" в Україні, яка наразі невідома. При недостатньому контролі міжнародної міграції та недостатніх темпах вакцинації нова хвиля може початися раніше осені,
– зазначили науковці.
У НАН наголосили, що варто також врахувати, що, з огляду на характеристики штаму "Дельта", нова хвиля може виявитися вищою від попередніх, особливо у вираженні навантаження на лікарні.
Що відомо про штам "Дельта"
Джерело: ВООЗ
- Штам "Дельта" вперше знайшли в Індії.
- Він у 1,6 раза заразніший, ніж штам "Альфа" (вперше знайдений у Великій Британії), у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації та у 1,45 раза частіше – до реанімації. Втім, ефект від вакцин здебільшого зберігається.
- Цей штам уже дуже поширився в Росії. Його частка там оцінюється у чверть від усієї захворюваності у РФ.
- У Росії спостерігається стрімке зростання захворюваності, сконцентроване у двох найбільших мегаполісах країни – Москві та Санкт-Петербурзі. Число випадків хвороби у Москві за останній тиждень подвоїлось.
- Зростання захворюваності спостерігається у трьох країнах: Російській Федерації, Великій Британії та Португалії. І штам "Дельта" найбільше поширився саме у цих країнах.