Ще одна загроза з РФ: в Україну може потрапити новий, дуже небезпечний штам коронавірусу

Нова хвиля COVID-19 може прийти в Україну з Росії через східні території, початися раніше осені та бути сильнішою за попередню хвилю, пік якої припав на початок квітня 2021 року.

На думку українських вчених, варто розглянути доцільність встановлення додаткового контролю та обмежень щодо міграції між Україною та країнами, в яких стрімко збільшується частка варіанту "Дельта", задля відтермінування поширення цього штаму в Україні.

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З огляду на великі обсяги міграції з РФ, можна очікувати, що нова хвиля поширення COVID-19 може початися зі Сходу України. Час її настання істотно залежить від частки штаму "Дельта" в Україні, яка наразі невідома. При недостатньому контролі міжнародної міграції та недостатніх темпах вакцинації нова хвиля може початися раніше осені,

– зазначили науковці.

У НАН наголосили, що варто також врахувати, що, з огляду на характеристики штаму "Дельта", нова хвиля може виявитися вищою від попередніх, особливо у вираженні навантаження на лікарні.

Що відомо про штам "Дельта"

Джерело: ВООЗ