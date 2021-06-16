Ще одна загроза з РФ: в Україну може потрапити новий, дуже небезпечний штам коронавірусу

Нова хвиля COVID-19 може прийти в Україну з Росії через східні території, початися раніше осені та бути сильнішою за попередню хвилю, пік якої припав на початок квітня 2021 року.
На думку українських вчених, варто розглянути доцільність встановлення додаткового контролю та обмежень щодо міграції між Україною та країнами, в яких стрімко збільшується частка варіанту "Дельта", задля відтермінування поширення цього штаму в Україні.
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З огляду на великі обсяги міграції з РФ, можна очікувати, що нова хвиля поширення COVID-19 може початися зі Сходу України. Час її настання істотно залежить від частки штаму "Дельта" в Україні, яка наразі невідома. При недостатньому контролі міжнародної міграції та недостатніх темпах вакцинації нова хвиля може початися раніше осені,
– зазначили науковці.
У НАН наголосили, що варто також врахувати, що, з огляду на характеристики штаму "Дельта", нова хвиля може виявитися вищою від попередніх, особливо у вираженні навантаження на лікарні.
Що відомо про штам "Дельта"
Джерело: ВООЗ
- Штам "Дельта" вперше знайшли в Індії.
- Він у 1,6 раза заразніший, ніж штам "Альфа" (вперше знайдений у Великій Британії), у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації та у 1,45 раза частіше – до реанімації. Втім, ефект від вакцин здебільшого зберігається.
- Цей штам уже дуже поширився в Росії. Його частка там оцінюється у чверть від усієї захворюваності у РФ.
- У Росії спостерігається стрімке зростання захворюваності, сконцентроване у двох найбільших мегаполісах країни – Москві та Санкт-Петербурзі. Число випадків хвороби у Москві за останній тиждень подвоїлось.
- Зростання захворюваності спостерігається у трьох країнах: Російській Федерації, Великій Британії та Португалії. І штам "Дельта" найбільше поширився саме у цих країнах.