Так, крихітна держава Палау з населенням 18 тисяч людей втратила статус території, вільної від COVID-19. Про перші випадки повідомили у тамтешньому міністерстві охорони здоров'я.

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Поки що вдалося уникнути коронавірусу після закриття кордонів на початку пандемії, попри величезні витрати для економіки.

Коронавірус на Палау

Недугу виявили після того, як двоє мандрівників прибули з Гуами – найбільшого з Маріанських островів у західній частині Тихого океану. Представники міністерства зазначили, що наразі у всіх людей, які близько контактували з хворими, ознак захворювання не виявлено. Тож запевнили, що причин для паніки немає.

Цікаво! У світі залишилось ще 13 держав, де не виявили жодного випадку захворювання на коронавірус.

Місцева влада також зазначила, що понад 80% населення острова вже повністю вакциновано.

Що кажуть у ВООЗ

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, до 21 серпня 2021 року Палау була однією з небагатьох країн світу, з яких не надходило повідомлень про факти зараження коронавірусом COVID-19.

А випадок COVID-19, який зареєстрували в Палау у травні, більше не входить до списку ВООЗ, оскільки виявлені симптоми вважалися історичними та не становили ризику передачі.

Острів Палау – дивитись на карті: