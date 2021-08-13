Ще в одній області виявили штам Дельта
13 серпня 2021 , 14:15Читать новость на русском
Джерело:Сумська ОДА
13 серпня новий штам коронавірусу Дельта виявили у Сумській області. Небезпечний варіант коронавірусу підтвердили лабораторно – область отримала тести на визначення штаму.
Заступниця начальника департаменту охорони здоров'я Сумської ОДА Галина Хомета повідомила про наявність тестів в області та власне про те, що в регіоні циркулює штам Дельта.
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Нам надійшли тест системи на виявлення штаму "Дельта". Тому можемо сказати, що варіант "Дельта" виявили і в нашій області,
– повідомила Галина Хомета під час брифінгу.
Штам Дельта – симптоми
Джерело: МОЗ
Симптоми цього варіанту відрізняються від симптомів попередніх штамів.
Найпоширеніші:
- лихоманка,
- головний біль,
- біль у горлі,
- нежить.
Натомість кашель та втрата нюху чи смаку трапляються значно рідше.
Що відомо про штам Дельта в Україні
- Загалом, за даними МОЗ, в Україні офіційно підтвердили 300 випадків штаму коронавірусу Дельта. Зокрема у Києві зареєстрували 21 хворого.
- У Рівненській області рівень інфікування Дельта-варіантом становить 80% від усіх нових випадків.
- На Вінниччині померли 3 хворих на штам коронавірусу Дельта. Загалом в регіоні виявили 25 інфікованих цим штамом. А напередодні вірус забрав життя однієї людини з Житомирської області.
- У Тернопільській області штам коронавірусу "Дельта" підтвердили у 9-місячної дитини. Окрім малюка, в області штам коронавірусу Дельта виявили ще у двох дітей. Вони лікуються в інфекційному відділенні дитячої міської лікарні.
- Крім того, тиждень тому у Тернопільській області зареєстрували першу смерть від Дельта-штаму. Відомо, що станом на 12 серпня в регіоні було зареєстровано 52 пацієнти з цим варіантом вірусу.
Більше про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу