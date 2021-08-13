Ще в одній області виявили штам Дельта

13 серпня 2021 , 14:15
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Джерело:

Сумська ОДА

13 серпня новий штам коронавірусу Дельта виявили у Сумській області. Небезпечний варіант коронавірусу підтвердили лабораторно – область отримала тести на визначення штаму.

Заступниця начальника департаменту охорони здоров'я Сумської ОДА Галина Хомета повідомила про наявність тестів в області та власне про те, що в регіоні циркулює штам Дельта. 

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Нам надійшли тест системи на виявлення штаму "Дельта". Тому можемо сказати, що варіант "Дельта" виявили і в нашій області,
– повідомила Галина Хомета під час брифінгу.

 
Штам Дельта – симптоми
Джерело: МОЗ
Симптоми цього варіанту відрізняються від симптомів попередніх штамів.
 
Найпоширеніші:
  • лихоманка,
  • головний біль,
  • біль у горлі,
  • нежить.
Натомість кашель та втрата нюху чи смаку трапляються значно рідше.
Зверніть увагу! Концентрація вірусу в крові пацієнта з Дельта-штамом у 1 000 разів більша, ніж була в інфікованих диким штамом.

Що відомо про штам Дельта в Україні

  • Загалом, за даними МОЗ, в Україні офіційно підтвердили 300 випадків штаму коронавірусу Дельта. Зокрема у Києві зареєстрували 21 хворого.
  • У Рівненській області рівень інфікування Дельта-варіантом становить 80% від усіх нових випадків.
  • На Вінниччині померли 3 хворих на штам коронавірусу Дельта. Загалом в регіоні виявили 25 інфікованих цим штамом. А напередодні вірус забрав життя однієї людини з Житомирської області.
  • У Тернопільській області штам коронавірусу "Дельта" підтвердили у 9-місячної дитини. Окрім малюка, в області штам коронавірусу Дельта виявили ще у двох дітей. Вони лікуються в інфекційному відділенні дитячої міської лікарні.
  • Крім того, тиждень тому у Тернопільській області зареєстрували першу смерть від Дельта-штаму. Відомо, що станом на 12 серпня в регіоні було зареєстровано 52 пацієнти з цим варіантом вірусу. 


Більше про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Лукашевська