Ще в одній області виявили штам Дельта

13 серпня новий штам коронавірусу Дельта виявили у Сумській області. Небезпечний варіант коронавірусу підтвердили лабораторно – область отримала тести на визначення штаму.

Заступниця начальника департаменту охорони здоров'я Сумської ОДА Галина Хомета повідомила про наявність тестів в області та власне про те, що в регіоні циркулює штам Дельта.

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Нам надійшли тест системи на виявлення штаму "Дельта". Тому можемо сказати, що варіант "Дельта" виявили і в нашій області,

– повідомила Галина Хомета під час брифінгу.

Штам Дельта – симптоми Джерело: МОЗ Симптоми цього варіанту відрізняються від симптомів попередніх штамів. Найпоширеніші: лихоманка,

головний біль,

біль у горлі,

нежить. Натомість кашель та втрата нюху чи смаку трапляються значно рідше.

Що відомо про штам Дельта в Україні

Загалом, за даними МОЗ, в Україні офіційно підтвердили 300 випадків штаму коронавірусу Дельта. Зокрема у Києві зареєстрували 21 хворого.

У Рівненській області рівень інфікування Дельта-варіантом становить 80% від усіх нових випадків.

На Вінниччині померли 3 хворих на штам коронавірусу Дельта. Загалом в регіоні виявили 25 інфікованих цим штамом. А напередодні вірус забрав життя однієї людини з Житомирської області.

У Тернопільській області штам коронавірусу "Дельта" підтвердили у 9-місячної дитини. Окрім малюка, в області штам коронавірусу Дельта виявили ще у двох дітей. Вони лікуються в інфекційному відділенні дитячої міської лікарні.

Крім того, тиждень тому у Тернопільській області зареєстрували першу смерть від Дельта-штаму. Відомо, що станом на 12 серпня в регіоні було зареєстровано 52 пацієнти з цим варіантом вірусу.

Концентрація вірусу в крові пацієнта з Дельта-штамом у 1 000 разів більша, ніж була в інфікованих диким штамом.



Більше про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу