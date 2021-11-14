Так, Вінницька область вже перебуває на межі переходу в червону зону. Наразі регіон досі помаранчевий.
Увага Значний спад на тлі вихідних: 14,5 тисяч COVID-хворих, госпіталізованих досі багато
Згідно з інформацією МОЗ, на Вінниччині вже 3 дні поспіль перевищено коефіцієнти нових випадків COVID-19 та рівень госпіталізацій на 100 тисяч населення. За чинними правилами, якщо два показники перевищені, то регіон переходить в червону зону.
У якій зоні кожен регіон
Жовта зона:
- Закарпатська область
- Кіровоградська область
- Тернопільська область
Помаранчева зона:
- Вінницька область
- Полтавська область
- Харківська область
- Чернівецька область
Червона зона
- місто Київ
- Херсонська область
- Одеська область
- Запорізька область
- Донецька область
- Дніпропетровська область
- Сумська область
- Миколаївська область
- Рівненська область
- Житомирська область
- Івано-Франківська область
- Київська область
- Луганська область
- Хмельницька область
- Чернігівська область
- Львівська область
- Волинська область
- Черкаська область
Обмеження червоної зони передбачають заборону роботи ресторанів, ТРЦ, ринків, масових заходів. Робота навчальних закладів дозволяється за наявності у 100% педагогів зелених COVID-сертифікатів.
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Обмеження червоного рівня не застосовуються при наявності у всіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів зеленого COVID-сертифіката.
Актуальні зони карантину в Україні / Інфографіка МОЗ
Яка ситуація з коронавірусом в УкраїніЗа минулу добу, 13 листопада, в Україні виявили 14 490 нових хворих на коронавірус. До лікарень госпіталізували 4 881 людину – з серед них є підтверджені хворі або люди з наявними ознаками COVID-19. На жаль, померли ще 403 пацієнти. Водночас одужало 11 146 осіб.
Загалом виявили 3 217 639 інфікованих COVID-19. З них 2 631 240 вже одужали. Втім померли, на жаль, 76 705 хворих.