Так, Вінницька область вже перебуває на межі переходу в червону зону. Наразі регіон досі помаранчевий.

Увага Значний спад на тлі вихідних: 14,5 тисяч COVID-хворих, госпіталізованих досі багато

Згідно з інформацією МОЗ, на Вінниччині вже 3 дні поспіль перевищено коефіцієнти нових випадків COVID-19 та рівень госпіталізацій на 100 тисяч населення. За чинними правилами, якщо два показники перевищені, то регіон переходить в червону зону.

У якій зоні кожен регіон

Жовта зона:

  • Закарпатська область
  • Кіровоградська область
  • Тернопільська область

Помаранчева зона:

  • Вінницька область
  • Полтавська область
  • Харківська область
  • Чернівецька область

Червона зона

  • місто Київ
  • Херсонська область
  • Одеська область
  • Запорізька область
  • Донецька область
  • Дніпропетровська область
  • Сумська область
  • Миколаївська область
  • Рівненська область
  • Житомирська область
  • Івано-Франківська область
  • Київська область
  • Луганська область
  • Хмельницька область
  • Чернігівська область
  • Львівська область
  • Волинська область
  • Черкаська область

Обмеження червоної зони передбачають заборону роботи ресторанів, ТРЦ, ринків, масових заходів. Робота навчальних закладів дозволяється за наявності у 100% педагогів зелених COVID-сертифікатів.

До теми Маємо шанси цей Новий рік провести не в червоній зоні, – Кузін про ситуацію з COVID-19

Обмеження червоного рівня не застосовуються при наявності у всіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів зеленого COVID-сертифіката.


Актуальні зони карантину в Україні / Інфографіка МОЗ

Яка ситуація з коронавірусом в Україні

За минулу добу, 13 листопада, в Україні виявили 14 490 нових хворих на коронавірус. До лікарень госпіталізували 4 881 людину – з серед них є підтверджені хворі або люди з наявними ознаками COVID-19. На жаль, померли ще 403 пацієнти. Водночас одужало 11 146 осіб.

Загалом виявили 3 217 639 інфікованих COVID-19. З них 2 631 240 вже одужали. Втім померли, на жаль, 76 705 хворих.