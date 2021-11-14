Так, Вінницька область вже перебуває на межі переходу в червону зону. Наразі регіон досі помаранчевий.

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Згідно з інформацією МОЗ, на Вінниччині вже 3 дні поспіль перевищено коефіцієнти нових випадків COVID-19 та рівень госпіталізацій на 100 тисяч населення. За чинними правилами, якщо два показники перевищені, то регіон переходить в червону зону.

У якій зоні кожен регіон

Жовта зона:

Закарпатська область

Кіровоградська область

Тернопільська область

Помаранчева зона:

Вінницька область

Полтавська область

Харківська область

Чернівецька область

Червона зона

місто Київ

Херсонська область

Одеська область

Запорізька область

Донецька область

Дніпропетровська область

Сумська область

Миколаївська область

Рівненська область

Житомирська область

Івано-Франківська область

Київська область

Луганська область

Хмельницька область

Чернігівська область

Львівська область

Волинська область

Черкаська область

Обмеження червоної зони передбачають заборону роботи ресторанів, ТРЦ, ринків, масових заходів. Робота навчальних закладів дозволяється за наявності у 100% педагогів зелених COVID-сертифікатів.

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Обмеження червоного рівня не застосовуються при наявності у всіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів зеленого COVID-сертифіката.



Актуальні зони карантину в Україні / Інфографіка МОЗ