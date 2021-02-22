У селі Джурин, що на Тернопільщині, в дошкільному навчальному закладі у 9 дітей підтвердили спалах гострої кишкової інфекції. Кілька днів тому захворіли вихованці дитсадка у Тернополі.

А вже 21 лютого кишкову інфекцію виявили у дітей у дитячому садку Чортківського району. Читайте також У дитсадку Тернополя спалах кишкової інфекції: причина Новий спалах кишкової інфекції на Тернопільщині У селі Джурин в дошкільному навчальному закладі лабораторно підтвердили спалах гострої кишкової інфекції у 9 дітей 2014 – 2018 років народження. Наразі 2 дітей перебувають на стаціонарному лікуванні, ще 7 – лікуються амбулаторно. Стан здоров'я хворих задовільний. До слова, загалом у цьому дитсадку перебували 16 дітей. Тепер у закладі проводять комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Що відомо про попередній спалах Його зареєстрували 18 лютого. Всі 11 дітей, які захворіли, є вихованцями однієї групи дитячого садка Тернополя.

Відомо, що спалах кишкової інфекції спричинив ротавірус. У результаті 2 дітей опинилися у лікарні.