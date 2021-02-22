Ще в одному дитсадку на Тернопільщині зафіксували спалах кишкової інфекції
У селі Джурин, що на Тернопільщині, в дошкільному навчальному закладі у 9 дітей підтвердили спалах гострої кишкової інфекції. Кілька днів тому захворіли вихованці дитсадка у Тернополі.
Джерело:ДСНС
А вже 21 лютого кишкову інфекцію виявили у дітей у дитячому садку Чортківського району.
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Новий спалах кишкової інфекції на Тернопільщині
У селі Джурин в дошкільному навчальному закладі лабораторно підтвердили спалах гострої кишкової інфекції у 9 дітей 2014 – 2018 років народження.
Наразі 2 дітей перебувають на стаціонарному лікуванні, ще 7 – лікуються амбулаторно. Стан здоров'я хворих задовільний.
До слова, загалом у цьому дитсадку перебували 16 дітей. Тепер у закладі проводять комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.
Що відомо про попередній спалах
- Його зареєстрували 18 лютого. Всі 11 дітей, які захворіли, є вихованцями однієї групи дитячого садка Тернополя.
- Відомо, що спалах кишкової інфекції спричинив ротавірус. У результаті 2 дітей опинилися у лікарні.
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