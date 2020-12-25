Нова та відмінна від інших мутація коронавірусу циркулює у Нігерії. Про це свідчать дані панафриканської організації охорони здоров'я Africa CDC.

Очільник Африканського ЦКЗ (центру контролю захворювань) Джон Нкенгасонг заявив, що у Нігерії виявили новий штам коронавірусу. Про це розповіли у виданні Blick.

Зверніть увагу Нова мутація COVID-19 змінюється з кожною передачею

Що відомо про новий штам коронавірусу з Нігерії

Відомо про нього наразі небагато:

Розвинувся нігерійський штам окремо від мутацій, виявлених у Південній Африці та Великій Британії.

Мутації N501Y, відповідальної за швидке поширення, цей штам не має (на відміну від штаму з Британії).

Знайшли вірус у зразках пацієнтів, взятих у серпні та жовтні.

Дослідження нігерійського різновиду коронавірусу тривають.

Важливо! Розповідаючи про новий штам коронавірусу, Нкенгасонг наголосив, що мутації у вірусах такого штибу не є чимось дивним чи рідкісним. Нові варіації з'являтимуться ще й ще, тож лякатися не варто.

Коротко про нові штами коронавірусу, виявлені у грудні 2020

Станом на кінець 2020 року вчені вже виявили кілька видів коронавірусу з генетичними мутаціями.

До прикладу, новина про новий штам, виявлений у Британії, збурила світ: адже у цього вірусу на 70% вища заразність. У підсумку вже понад 40 країн припинили авіасполучення з Об'єднаним Королівством.



Що слід знати про британську мутацію коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Також у Південній Африці виявили новий різновид коронавірусу. Він вже викликав 2 хвилю інфікувань та захворювань на COVID-19 у країні.

До слова Новий штам коронавірусу поширився до Азії