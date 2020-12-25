Ще одну мутацію коронавірусу виявили в Африці – цього разу в Нігерії
Нова та відмінна від інших мутація коронавірусу циркулює у Нігерії. Про це свідчать дані панафриканської організації охорони здоров'я Africa CDC.
Очільник Африканського ЦКЗ (центру контролю захворювань) Джон Нкенгасонг заявив, що у Нігерії виявили новий штам коронавірусу. Про це розповіли у виданні Blick.
Зверніть увагу Нова мутація COVID-19 змінюється з кожною передачею
Що відомо про новий штам коронавірусу з Нігерії
Відомо про нього наразі небагато:
- Розвинувся нігерійський штам окремо від мутацій, виявлених у Південній Африці та Великій Британії.
- Мутації N501Y, відповідальної за швидке поширення, цей штам не має (на відміну від штаму з Британії).
- Знайшли вірус у зразках пацієнтів, взятих у серпні та жовтні.
Дослідження нігерійського різновиду коронавірусу тривають.
Коротко про нові штами коронавірусу, виявлені у грудні 2020
Станом на кінець 2020 року вчені вже виявили кілька видів коронавірусу з генетичними мутаціями.
До прикладу, новина про новий штам, виявлений у Британії, збурила світ: адже у цього вірусу на 70% вища заразність. У підсумку вже понад 40 країн припинили авіасполучення з Об'єднаним Королівством.
Що слід знати про британську мутацію коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Також у Південній Африці виявили новий різновид коронавірусу. Він вже викликав 2 хвилю інфікувань та захворювань на COVID-19 у країні.
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