Про це заявив Юрій Ганиченко, очільник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки. Він вважає, що цього року навряд чи вдасться повернутися до зеленої зони карантину.

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Прогнози аналітиків щодо коронавірусу

Наприклад, 19 квітня 2021 року в країні фіксували понад 425 тисяч активних хворих. У середньому щодоби впродовж березня – квітня 2021 року від COVID-19 помирало приблизно 450 українців.

У Києві в березні – квітні 2021 року запровадили суворий локдаун. Зокрема, у квітні громадським транспортом було дозволено користуватися лише працівникам закладів критичної інфраструктури.

Ганиченко додав, що наразі рівень госпіталізацій за тиждень перевищує рівень виписування з лікарень на 60%.

За прогнозами аналітиків КШЕ, наступного тижня показники захворюваності в Чернівецькій області досягнуть рівня червоного рівня захворюваності. Далі посилення карантинних обмежень може чекати такі області:

Львівську;

Житомирську;

Харківську;

Луганську.

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