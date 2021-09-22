Про це заявив Юрій Ганиченко, очільник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки. Він вважає, що цього року навряд чи вдасться повернутися до зеленої зони карантину.
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Прогнози аналітиків щодо коронавірусу
- Наприклад, 19 квітня 2021 року в країні фіксували понад 425 тисяч активних хворих. У середньому щодоби впродовж березня – квітня 2021 року від COVID-19 помирало приблизно 450 українців.
- У Києві в березні – квітні 2021 року запровадили суворий локдаун. Зокрема, у квітні громадським транспортом було дозволено користуватися лише працівникам закладів критичної інфраструктури.
Ганиченко додав, що наразі рівень госпіталізацій за тиждень перевищує рівень виписування з лікарень на 60%.
За прогнозами аналітиків КШЕ, наступного тижня показники захворюваності в Чернівецькій області досягнуть рівня червоного рівня захворюваності. Далі посилення карантинних обмежень може чекати такі області:
- Львівську;
- Житомирську;
- Харківську;
- Луганську.
Коронавірус в Україні: актуальне
- За минулу добу, 21 вересня, в Україні виявили ще 6 754 нових випадків коронавірусу. До лікарень госпіталізували 2 175 пацієнтів з встановленим діагнозом або підозрою на наявність хвороби. На жаль, 105 інфікованих пішли з життя. Натомість ще 2 095 людей одужали.
- За весь час пандемії в країні виявили 2 362 559 хворих на коронавірус. 2 235 668 з них вже одужали. Натомість померли 55 161 пацієнтів.
- Рівень захворюваності коронавірусом перевищено загалом в Україні та окремо у 22 областях, а також у місті Києві. У 8 областях та столиці високі показники COVID-госпіталізацій.
- Тож в Україні посилюють карантинні обмеження, усі області переходять у жовту зону.