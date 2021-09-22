Ще потужніший, – аналітики спрогнозували перебіг нового спалаху COVID-19 в Україні

Весною 2021 року в Україні був поки що найбільший спалах кількості захворювань і смертності від COVID-19. Втім, аналітики прогнозують, що варто очікувати на ще потужнішу хвилю.

Про це заявив Юрій Ганиченко, очільник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки. Він вважає, що цього року навряд чи вдасться повернутися до зеленої зони карантину.

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Прогнози аналітиків щодо коронавірусу

Наприклад, 19 квітня 2021 року в країні фіксували понад 425 тисяч активних хворих. У середньому щодоби впродовж березня – квітня 2021 року від COVID-19 помирало приблизно 450 українців.

У Києві в березні – квітні 2021 року запровадили суворий локдаун. Зокрема, у квітні громадським транспортом було дозволено користуватися лише працівникам закладів критичної інфраструктури.

Ганиченко додав, що наразі рівень госпіталізацій за тиждень перевищує рівень виписування з лікарень на 60%.

За прогнозами аналітиків КШЕ, наступного тижня показники захворюваності в Чернівецькій області досягнуть рівня червоного рівня захворюваності. Далі посилення карантинних обмежень може чекати такі області:

Львівську;

Житомирську;

Харківську;

Луганську.

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